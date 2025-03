Wethouder Erich Wünker verzorgt publieksopening Digitaal Centrum Oost-Groningen: Ruby

WINSCHOTEN – Vanmiddag verzorgde wethouder Erich Wünker de publieksopening van het Digitaal Centrum Oost-Groningen: Ruby.

Aan de Langestraat 81 is het Digitaal Centrum Oost-Groningen gevestigd. Het centrum dat de naam ‘Ruby’ draagt biedt inwoners en ondernemers een plek om digitaal vaardiger te worden. Daarnaast fungeert het als Kennis Hub voor de grensregio. Verschillende partners, waaronder Noorderpoort Winschoten, Campus in de Regio, Werkplaats Online Ondernemen (WOO), Kenniscentrum NoorderRuimte en de Digital Society Hub (DSH) presenteerden zich tijdens de opening.



Ruby is opgericht om inwoners en ondernemers in de gemeente Oldambt te ondersteunen bij hun digitale ontwikkeling en veiligheid. In het centraal gelegen pand in Winschoten kunnen zij terecht voor advies, hulp en training op het gebied van digitale vaardigheden. Erik Delger (Noorderpoort Winschoten) benadrukt: “70 procent van de inwoners van de gemeente Oldambt blijkt nog niet digitaal vaardig genoeg.”

Ruby biedt een plek waar studenten, ondernemers en inwoners samen kunnen werken aan digitale projecten. Daarnaast is het doel om een leegstaand pand in Winschoten nieuw leven in te blazen en mensen van buiten naar binnen te halen om hen te laten zien wat er allemaal mogelijk is met digitale technologieën.

De bibliotheek heeft er ook een tafel, met uitleg over computercursussen, spreekuren en workshops.

De rol van partners

Tijdens de opening, geleid door kwartiermaker Helma Hoving, spreken verschillende partners over hun bijdragen en de mogelijkheden van Ruby. Zo vertelde projectleider/junior onderzoeker Charlotte Hidding, werkzaam bij het Hanze lectoraat Leefomgeving in Transitie (Kenniscentrum NoorderRuimte), dat ze in de Innovatiewerkplaats Eems Dollard Regio in Transitie (EDRiT) samenwerken met overheden, kennisinstellingen en bedrijven in de Nederlandse-Duitse Eems Dollard Regio. Studenten van verschillende opleidingen (mbo, hbo en wo) vanuit Nederland en Duitsland werken samen met elkaar aan transitievraagstukken (demografische transitie/krimp, energietransitie). Daarnaast bieden ze bij Ruby workshops aan, waaronder een CV boost voor net afgestudeerden. Op deze manieren ontwikkelen studenten niet alleen kennis voor de regio, maar zien ze ook wat de regio hen te bieden heeft.

De WOO is ook sinds het begin van de oprichting van het Digitaal Centrum Oost-Groningen betrokken. Ze helpen mkb’ers op weg met vraagstukken op het gebied van online marketing en sales. Vooral in de corona periode hebben zij het heel druk gehad, toen veel ondernemers binnen no-time van fysiek naar online ondernemen moesten. De vragen blijven ook na deze periode nog binnenstromen. Ze brengen de vraag van mkb’ers samen met de behoefte van studenten om praktijkervaring op te doen. Deze praktijkervaring kunnen studenten ook prima opdoen voor de bakker op de hoek en dat maakt deze locatie heel geschikt. Het WOO-team zit naast dat ze in de DSH een plek hebben, een deel van de week op locatie in Winschoten. Bij de WOO werken mbo, hbo en wo-studenten aan de vraagstukken van de plaatselijke ondernemers. Ze vervullen hiervoor een loketfunctie in het centrum.

Voor de DSH is een belangrijke rol weggelegd om brede digitaliseringsvraagstukken op te halen en te matchen met Hanze opleidingen en lectoraten.

Kom eens langs bij Ruby!

Ben je ondernemer en heb je hulp nodig bij een digitaliseringsvraagstuk of wil je samenwerken? Of loop je als particulier tegen vragen aan op het gebied van digitalisering? Stap dan gerust binnen bij Ruby aan de Langestraat 81 in Winschoten.

Komt u vandaag of zaterdag nog in Winschoten? Kom dan even kijken bij de open dagen van Ruby, digitaal centrum, Langestraat 81. U kunt er vandaag nog tot 19.00 uur terecht en morgen van 11.00 tot 16.00 uur.

Bron: Hanze

Foto’s: Anita Meis