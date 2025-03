Amsterdam Klezmer Band komt naar vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 15 maart 06.00 uur door Stefan van der Gijze

PERIODEN MET ZON EN FRIS

Er is vandaag geregeld zon en het blijft overal droog. Na een koude start met lichte vorst blijft het ook overdag fris met temperaturen tussen 6 en 7 graden. Er waait daarbij een matige noordoostenwind met windkracht 3.

Komende nacht is er weinig bewolking en wordt het koud. Het gaat licht vriezen tot plaatselijk -3 graden en staat er nog maar weinig wind.

Morgen beginnen we met veel zon, maar volgt in de loop van de ochtend vanuit het noorden meer bewolking en raakt het zo goed als helemaal bewolkt. Een drupje regen is daarbij niet uitgesloten. Het blijft vrij koud met maxima rond 6 graden en waait er een zwakke tot matige noordelijke wind. Na het weekend blijft het droog met vanaf dinsdag ook veel zonneschijn. De temperaturen gaan flink omhoog naar 13 graden op woensdag en naar 15 graden op donderdag. De nachtvorst raken we na woensdag of donderdag kwijt.