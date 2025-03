Heropening en start expositie ‘Harold Kleyn terug in Oost-Groningen’ bij Vestingmuseum Oudeschans

OUDESCHANS – Om de heropening en de start van de expositie ‘Harold Kleyn terug in Oost-Groningen’ te vieren, verzorgde de Stichting Vesting Oudeschans vanmiddag een jaarlijkse voorjaarborrel voor genodigden, zoals vrijwilligers van het Vestingmuseum, de inwoners van Oudeschans en natuurlijk landschapsschilder Harold Kleyn.

Het nieuwe museumseizoen gaat van start met een expositie van landschapsschilder Harold Kleyn.

Harold Kleyn (1946) komt oorspronkelijk uit Amsterdam. Hij is opgeleid aan de Amsterdamse Grafische School en de Academie in Antwerpen. Daarna volgde hij op de ouderwets ambachtelijke wijze schilderlessen bij Joffer Gijswijt en was hij werkzaam op het Atelier Jaap Moody, waar hij zich bekwaamde in diverse stijlen en technieken: olieverven, aquarellen, etsen, grafiek, portretten, tekeningen en wandschilderingen. Abstract en realistisch en alles wat daartussen zit.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werkte Harold voornamelijk in Amsterdam, Brussel, Antwerpen en enige tijd in Brabant. In 1972 vestigde hij zich in Nieuw-Beerta, in een grote Oldambtster boerderij. Zijn tocht-paleis, zoals hij de boerderij zelf noemde.

Onlangs is Harold getrouwd met Nienke en woont hij alweer een paar jaar in Haren, maar Oost-Groningen, met name Oudeschans, heeft zijn hart gestolen. Hij is de afgelopen tijd dan ook meerdere keren, met palet en penselen, in Oudeschans gesignaleerd om speciaal voor de ‘Harold Kleyn terug in Oost-Groningen’ expositie nieuw werk in en van Oudeschans te maken. In het Vestingmuseum en in de Pottenkaaste aan de Voorstraat is tot en met zondag 27 juli een kleine impressie van zijn werk te zien.

De expositie werd vanmiddag geopend door Renske Lambeck. Zij kreeg, als dank dat hij zijn werken in het Vestingmuseum mag exposeren, van Harald Kleyn een schilderij van haar woning.

Het Vestingmuseum Oudeschans (Molenweg 6) is geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Foto’s: Jan Glazenburg