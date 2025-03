DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Weener

Gistermiddag is om 13.00 uur tijdens een verkeerscontrole op de parkeerplaats Rheiderland een 36 jarige Nederlandse automobiliste door de mand gevallen. Zij zat onder invloed van verdovende middelen achter het stuur. Om 15.00 en 19.30 uur vielen ook een 37 jarige Roemeense- en een 21 jarige Poolse automobilist om dezelfde reden door mand. Ze werden alle drie voor bloedonderzoek meegenomen en kregen een rijontzegging.

Een 37 jarige automobiliste uit Witten kreeg ook een rijontzegging. Zij bestuurde om 18.15 uur een personenauto, terwijl zij niet in het bezit was van een rijbewijs en bovendien onder invloed van drugs verkeerde. Deze vrouw werd ook op de parkeerplaats Rheiderland aan de A31 bij Weener gecontroleerd.

Bunde

Gistermiddag controleerde de politie om 14.45 uur op de Neuschanzer Straße een 25 jarige Nederlandse automobilist. Hij bleek niet in het bezit van een rijbewijs te zijn. Bovendien verkeerde hij onder invloed van verdovende middelen. Hij werd voor bloedonderzoek meegenomen en mocht de auto laten staan.

Meppen

Tussen 12 en 14 maart is vanaf de Heideweg een zwarte Opel Astra GTC gestolen. De auto werd gistermorgen vroeg aan de Haarbrücker Weg verlaten teruggevonden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Tussen vrijdag 18.00 en vannacht 2.00 uur is bij een opslagloods aan de Am Kreisforst ingebroken. Het is nog niet bekend of er iets is gestolen en of er een verband bestaat met de inbraak tussen zondag 23 februari 15.00 en maandag 24 februari 6.20 uur. Toen werden uit dezelfde loods acht rollen met elk 100 meter koperkabel en koperrestanten gestolen. De schade bedroeg 27.500 euro. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Surwold

Tussen donderdag 19.00 en vrijdag 6.18 uur is bij een opslagloods aan de Im Eichengrund ingebroken. Er werd koper, gereedschap en elektrische apparatuur gestolen. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Bij een ongeval op de Hauptstraße is gistermiddag om 12.50 uur een 16 jarige bestuurder van een scooter gewond geraakt. Het slachtoffer zag te laat dat een voor hem rijdende bestuurder van een VW Fox remde en knalde achterop de auto. Hij werd over de VW gelanceerd en raakte zwaargewond. De 33 jarige bestuurder van de VW en twee kinderen van negen en zeven die bij hem in de auto zaten kwamen met de schrik vrij.