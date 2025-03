Marieke opent Trimsalon Tante Trim

BLIJHAM – Vanmiddag heeft Marieke Hoppen haar trimsalon Tante Trim geopend.

Aan de Schoollaan in Blijham heeft Marieke Hoppen vanmiddag haar trimsalon Tante Trim officieel geopend. De salon is na een grondige verbouwing gevestigd in de garage aan de woning van het gezin.

Na haar studie ging Marieke aan het werk als paraveterinair in een dierenartsenpraktijk. Twee jaar geleden begon ze met de opleiding tot hondentrimster. Met haar diploma op zak is vandaag haar droom werkelijkheid geworden: een eigen trimsalon aan huis!

Marieke werkt één op één in haar salon, dat betekent dat de hond alle aandacht krijgt en een persoonlijke, liefdevolle en op maat gemaakte behandeling, waarbij het welzijn van de viervoeter voorop staat. De trimsalon is voor honden tot 45 kilo.

Op dit moment werkt Marieke nog parttime in de dierenartspraktijk. De overige dagen werkt ze, op afspraak, in haar trimsalon. Vanaf juni gaat zij naar verwachting volledig in haar trimsalon aan de slag

Foto’s: Jan Glazenburg