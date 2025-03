Petitie tegen opslag kernafval in zoutkoepels Pieterburen, Onstwedde en Bourtange

BOURTANGE, ONSTWEDDE, PIETERBUREN – De plannen om in de zoutkoepels die onder Pieterburen, Onstwedde en Bourtange liggen kernafval op te slaan liggen weer op tafel. Bezorgde bewoners willen alle maatregelen treffen om te voorkomen dat dit gaat gebeuren.

Kernafval in de grond treft niet alleen de bewoners van de het dorp waar dit in de grond gestopt wordt, maar heel Groningen. Dit is niet het ‘Nij Begun’ waar wij op hoopten.

Kom ook in actie!

1. Teken de online petitie.

2. Dien ook jouw zienswijze in bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om te voorkomen dat dit gebeurt.

Kijk op de website groningenkerngezond.nl voor meer informatie, een voorbeeld voor een zienswijze, een flyer te downloaden, om de petitie te tekenen en/of u aan te sluiten bij Actiegroep Kerngezond Groningen.

Fenna Feenstra, Statenlid namens de SP, is ook fel tegen de plannen: “Het plan om kernafval op te slaan in de zoutkoepels van Groningen is onacceptabel. Jarenlang zijn Groningers al de dupe van gaswinning, aardbevingen en een overheid die winst boven mensen stelt. Nu dreigt opnieuw een gevaarlijk experiment met onzekere gevolgen. Kernafval onder onze dorpen zal niet leiden tot een Nij Begun, maar een nije afbraak.”

De SP organiseerde gisteravond een bewonersavond in de ‘Ekkelkaamp’. Tijdens deze bijeenkomst sprak Herman Damveld over de situatie en werd samen met de bewoners besproken hoe zij zich hiertegen kunnen verzetten.

Stuurgroep Kerngezond Groningen