Sloop uitgebrande woning in Winschoten begonnen

WINSCHOTEN – In de Grachtstraat in Winschoten is de sloop begonnen van de woning die in januari uitbrandde.

Op woensdagavond 15 januari werd de brand ontdekt, die de brandweer tot diep in de nacht zou bezighouden. De brand was begonnen op de bovenverdieping maar de brandweer had de grootste moeite om het huis binnen te komen. Al snel sloegen de vlammen ook uit het dak. Omwonenden moesten uit voorzorg worden geëvacueerd. Gelukkig kon de brandweer met assistentie van korpsen uit de regio voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere panden.

De volgende dag werd duidelijk dat de brand het leven had gekost aan de bewoner van het huis, die samen met zijn hond een bekende verschijning was in de buurt. Ook zijn hond had de brand niet overleefd.

Voor de sloopwerkzaamheden zijn twee weken uitgetrokken. In verband hiermee is de Grachtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer.