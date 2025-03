Vijf mei activiteiten in Oudeschans en Bellingwolde

BELLINGWOLDE, OUDESCHANS – Op 5 mei zal een optocht met versierde wagens en onder andere oldtimer trekkers door Oudeschans en Bellingwolde trekken. De optocht start in Oudeschans om circa 13 uur. Inmiddels zijn er veel aanmeldingen voor het versieren van een wagen voor deze bevrijdingsoptocht. Aanmelden kan nog steeds via mailadres stichting5meibellingwolde@gmail.com. Een wagen wordt beschikbaar gesteld via de stichting.

Muziekvereniging Excelsior zal deze dag op verschillende locaties optreden.

Voorafgaande aan de optocht organiseert de stichting op deze dag weer een vrijheidslunch, deze keer in Oudeschans. De lunch is bestemd voor iedereen. Vorig jaar was de lunch in museum het MOW een groot succes. We maken er nu ook weer iets gezelligs van. Opgeven kan via bovenstaand mailadres. De lunch vindt plaats vanaf 11.30 uur.

Kleurrijke versiering van straten en huizen zorgen voor nog meer sfeer in deze periode en tijdens de optocht. We vragen daarom alle inwoners op 25 april de versieringen aan te brengen. De mooist versierde straat wint een buurtbarbecue. De vorige keer, tien jaar geleden alweer, werd dit gewonnen door de Groene Kruislaan in Bellingwolde. Welke straat komt dit jaar als winnaar uit de bus?

Wij hebben er zin in om met jullie allen er een feestelijke dag van te maken!

Bestuur Stichting 5 mei Bellingwolde