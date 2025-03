STADSKANAAL – Op 22 maart staat de voorstelling Cyrano met Jeroen Spitzenberger in Theater Geert Teis Stadskanaal.

In deze adembenemende, grootschalige bewerking door Jibbe Willems, met een 10-koppige topcast van acteurs en muzikanten, krijgt het klassieke verhaal van Cyrano de Bergerac een frisse, sprankelende twist. Niemand minder dan Jeroen Spitzenberger – een van Nederlands meest geliefde acteurs – speelt de rol van zijn leven als de scherpzinnige, grootmoedige Cyrano.



Bereid je voor op vlijmscherpe dialogen, ontroerende liefdesverklaringen en scènes waarop je niets anders kunt dan keihard lachen. Met spectaculaire gevechtschoreografieën, eigenzinnige kostuums en een indrukwekkend decor wordt Cyrano een feest voor oog, oor en hart.

De voorstelling is op 22 maart te zien in Theater Geert Teis.

Hieronder vindt u een interview met de hoofdrolspeler Jeroen Spitzenberger:

‘Cyrano is een gemankeerde superheld’

Het iconische liefdesverhaal van Cyrano de Bergerac is omgetoverd tot een hedendaagse, tragikomische klassieker vol livemuziek. De charmante dichter met de opvallende neus wordt gespeeld door Jeroen Spitzenberger, zijn droomrol. ‘Het is een wonderlijke ontdekkingsreis.’

Het verhaal van Cyrano zit even simpel als vernuftig in elkaar: meesterdichter Cyrano verbergt zijn liefde voor Roxanne (Shelley Bos) vanwege zijn opvallend lelijke neus. Hij zet de knappe Christian (Keanu Visscher) in om Roxannes hart te winnen met de poëzie die hij schrijft. Zo vormt zich een spannende liefdesdriehoek waarin alle drie de personages steeds het gevoel hebben dat ze tekortschieten.

Wat is het voor man, die Cyrano?

Regisseur Jasper Verheugd: “Voor mij is het een superheld avant la lettre, hij heeft ontzettend veel kwaliteiten: hij kan goed schermen, hij is briljant met taal en een snelle denker. Maar hij heeft last van zijn zelfbeeld, zijn grote neus zit hem in de weg.”

Acteur Jeroen Spitzenberger: “Maar met zijn grapjes leidt hij de aandacht af. Hij is zo goed geworden met taal omdat hij een wapen nodig had om de wereld, waarin hij zich kwetsbaar voelt, aan te kunnen.”

Herken jij daar iets in?

Jeroen: “Ik was vroeger niet sterk en eerder klein dan groot. Ik ben ook goed geworden met taal omdat ik het niet van mijn spierballen moest hebben. Je gaat compenseren. Cyrano laat zich uiteindelijk wel in zijn hart kijken en dat is een gevoelig hart.”

Cyrano is een goede vechter, moest jij op schermles voor deze rol?

Jeroen: “Ik heb vroeger als kind geschermd! Vanaf mijn achtste tot mijn dertiende. Ik mocht op een gegeven moment zelfs meedoen met Jong Oranje. Ik heb er altijd al iets mee willen doen op het toneel, want het is een prachtige, elegante sport.”

Er zit ook veel muziek in de voorstelling.

Jasper: “Er staan tien acteurs op het toneel. Naast de prachtige teksten van Jibbe Willems, die vol humor zitten, wordt er ook meerstemmig gezongen inderdaad. De acteurs spelen daarnaast allerlei instrumenten zoals cello, gitaar, trombone.”

Jeroen, je hebt gezegd: dit is mijn droomrol.

Jeroen: “Ja, wat mij altijd in Cyrano heeft aangesproken is dat iemand niet krijgt wat hij hebben wil en daar de pijn en last van ervaart. Jasper noemde hem een superheld, maar hij is een gemankeerde superheld. Dat is leuk om te spelen, dat geeft diepte aan de comedy. Ik kan alles van mezelf meenemen in deze rol.”

Wat hoop je dat je mensen meenemen?

Jasper: “Ik hoop dat het publiek de liefde die ze zien meenemen, zodat die opweegt tegen alle ellende in de wereld. We willen dat de voorstelling bruist van de energie en de grapjes. Met tien acteurs en veel muziek moet dat wel lukken.”

Esther Kroeze