Westerwolde gaat op bezoek bij het Stad-Groninger Groen Geel

VLAGTWEDDE, GRONINGEN – Na de goede en misschien wel de belangrijkste overwinning van het gehele seizoen vorige week zaterdag in eigen huis, gaat Westerwolde komende zondag op bezoek bij het stad-Groninger Groen Geel. Dit waarschijnlijk wel met in het achterhoofd de zwaarbevochten overwinning op de groengelen aan het begin van de competitie. Op De Barlage in Vlagtwedde werd het destijds een nipte 3 – 2 overwinning door een goal in de ultieme slotfase van Sander van Hoorn. Kijkend naar deze uitslag en gelet op onderstaande statistieken is het geen uitgemaakte zaak dat Westerwolde ook komende zondagmiddag met de zege aan de haal gaat. Maar met dezelfde wedstrijdinstelling als de afgelopen twee competitiewedstrijden het geval was, kunnen de Vlagtwedders ook nu weer een heel eind komen.

Groen Geel staat intussen op de twaalfde plaats in de vierde klasse B. Van de vijftien gespeelde wedstrijden wist men er tot dusver slechts één gelijk te spelen en één te winnen; de rest van de wedstrijden werd met een nederlaag afgesloten. Het doelsaldo van de mannen van trainer / speler Henk-Jan Schoonbeek is 12 – 46. Gelet op de huidige tussenstand en de aan de vierde klasse gekoppelde degradatieregeling (zie hieronder), zal het voor de Groningers zorg zijn minimaal naar de tiende plaats te klimmen. Maar om dat doel te bereiken zullen er van de resterende negen wedstrijden nog een behoorlijk aantal in winst moeten worden omgezet.

Mede door de prima overwinning onder grote publieke belangstelling op zaterdag 8 maart op De Barlage in Vlagtwedde tegen “buurman” Veelerveen (2 – 0), staat Westerwolde nu op de vierde plaats in de tussenstand. Daarbij aangetekend dat Westerwolde evenveel punten en hetzelfde doelsaldo heeft als nummer vijf, BNC. De ploeg van captain Rudolf Riks heeft uit de tot nu toe vijftien gespeelde wedstrijden 26 punten weten te behalen. Het doelsaldo van de Vlagtwedders is nog steeds positief met 36 doelpunten voor en 25 tegen. Een overwinning op Groen Geel kan er dus voor zorgen dat een plaats aan de bovenkant van de middenmoot gewaarborgd blijft.

Scheidsrechter bij Groen Geel – Westerwolde is dhr. G. Sikkema uit Gieten. De wedstrijd op sportpark Corpus den Hoorn aan de Laan Corpus den Hoorn 101 in Groningen begint om (let op !) 15.15 uur. Uiteraard is er ook nu weer de hoop dat veel aanhangers van de roodwitten zondagmiddag zullen afreizen naar de Stad om hun ploeg ook daar weer de nodige ondersteuning te bieden om zodoende te proberen andermaal drie punten op haar conto bij te schrijven.

PROMOTIE- / DEGRADATIEREGELING 2024 / 2025

Omdat de competitie 2024 / 2025 richting het einde gaat, hierbij de regeling en het schema voor het spelen van nacompetitie.

4E KLASSE A T/M C

De kampioenen promoveren naar de 3e klasse;

De periodekampioenen spelen volgens een vastgesteld schema samen met herkansers van de 3e klassen N, O en P zondagvoetbal een nacompetitie voor zes plaatsen in de 3e klasse;

De nummers 11 en 12 zijn herkanser en spelen volgens een vastgesteld schema samen met de periodekampioenen van de 5e klassen A t/m D een nacompetitie voor vijf plaatsen in de 4e klasse;

De nummers 13 degraderen naar de 5e klasse.

NACOMPETITIE PROMOTIE 3E KLASSE – 4E KLASSEN ZONDAG (OVERAL ENKELE WEDSTRIJDEN)

In totaal nemen 15 teams deel aan deze nacompetitie. In de eerste ronde spelen de laagste en op één na hoogste periodekampioenen van de 4e klassen tegen elkaar. De winnaars van deze wedstrijden plaatsen zich voor de finaleronde waarvoor de overige teams zich rechtstreeks plaatsen.

1E RONDE – 1 JUNI 2025

A) 1 na hoogste PK 4A – Laagste PK 4B

B) 1 na hoogste PK 4B – Laagste PK 4C

C) 1 na hoogste PK 4C – Laagste PK 4A

FINALES – 9 JUNI 2025 (NEUTRAAL TERREIN)

Hoogste PK 4C – Winnaar A

Nr. 10 3N – Nr. 11 3O

Hoogste PK 4A – Winnaar B

Nr. 10 3O – Nr. 11 3P

Hoogste PK 4B – Winnaar C

Nr. 10 3P – Nr. 11 3N

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 3e klasse, 2025/2026. De verliezers van de eerste ronde alsmede de finales plaatsen zich voor de 4e klasse, 2025/2026.

NACOMPETITIE DEGRADATIE 4E KLASSE – 5E KLASSEN ZONDAG (OVERAL ENKELE WEDSTRIJDEN)

In totaal nemen 18 teams deel aan deze nacompetitie. Voor de eerste ronde zijn, volgens loting bepaald, een tweetal hoogste herkansers van de 4e klasse vrijgeloot. Zij plaatsen zich direct voor de te spelen finales waarvoor zich ook de winnaars van de wedstrijden uit de 1e ronde plaatsen.

1E RONDE – 1 JUNI 2025

A) Hoogste PK 5A – Laagste PK 5B

B) Hoogste PK 5B – Laagste PK 5A

C) Hoogste PK 5C – Laagste PK 5D

D) Hoogste PK 5D – Laagste PK 5C

E) Nr. 11 4A – 1 na hoogste PK 5A

F) Nr. 12 4A – 1 na hoogste PK 5B

G) Nr. 12 4B – 1 na hoogste PK 5C

H) Nr. 12 4C – 1 na hoogste PK 5D

FINALES – 9 JUNI 2025 (NEUTRAAL TERREIN)

Winnaar A – Winnaar G

Winnaar B – Winnaar H

Winnaar C – Winnaar F

Winnaar D – Winnaar E

Nr. 11 4B – Nr. 11 4C

De winnaars van de finales plaatsen zich voor de 4e klasse, 2025/2026. De verliezers van de eerste ronde alsmede de finales plaatsen zich voor de 5e klasse, 2025 / 2026.

HJ Pleiter