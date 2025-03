Winnaars Westerwolder Schriefwedstried live bij Wietze de Roo op RTV Westerwolde

STUDIO RTV WESTERWOLDE – Vanmorgen was een aantal winnaars van de Westerwolder Schriefwedstried te gast bij presentator Wietze (Westerwolder) de Roo.

Gisteravond was in dorpshuis Jipsinghuizen de prijsuitreiking van de 30e Westerwolder Schriefwedstried. Wethouder Giny Luth maakte de winnaars bekend. Deze jaarlijkse schrijfwedstrijd voor Groningse verhalen en gedichten werd dit jaar voor de 30e keer georganiseerd. Er werden in totaal 23 verhalen en 18 gedichten ingeleverd. Het Ketelkoor uit Sellingen en Josien Bakker zorgden voor muziek.



Er waren dit jaar 26 deelnemers. Zij kwamen uit de hele provincie Groningen en een paar uit Drenthe. Hun inzendingen werden door de jury, gevormd door: Giny Luth, Hielke de Roo, Wia Jager, Ellen Bakker, Wendy Wilts en Bart Kruizinga anoniem beoordeeld. De uitslag was als volgt:

Verhalen

1e prijs: Harry Lutjeboer uit Onderdendam met ‘Planeet Boelie’

2e prijs: Harma de Roo uit Stadskanaal met ‘In toeze’

3e prijs: Trijnko Pelgrim uit Oude Pekela met ‘Een lasteg pakket’

Gedichten

1e prijs: Hilly Keitz uit Scheemda met ‘Het Wonder’

2e prijs: Marja Bos uit Wedde met ‘Laange wòrrels in Westerwòl’

3e prijs: Dolf Houwing uit Wildervank met ‘Zo bemind’

Vanmorgen waren jurylid Wia Jager en winnaars: Hilly Keitz, Harry Lutjeboer en Dolf Houwing in de studio van RTV Westerwolde te gast bij Wietze de Roo. Met andere prijswinnaars was een telefonisch interview. In zijn programma’s: Op ain Knije en Dieverdoatsie vertelden ze hoe hun verhalen en gedichten tot stand kwamen.

U Kunt de uitzendingen HIER terugluisteren. Zoek dan op Dieverdoatsie en Op ain knije van 15 maart.

Foto’s: Jan Glazenburg