Bloemetje van de Week voor Tjaada Sportel uit Scheemda

WINSCHOTEN – Wie verdient er een bloemetje? Elke week nomineren tientallen inwoners uit de regio Oldambt iemand die volgens hen een bos bloemen verdient. Uit alle inzendingen kiezen Pascal Meinders en Jos Schaafsma, initiatiefnemers van Bloemetje van de Week, een winnaar. Op zaterdagochtend bezorgen ze die persoon een prachtig boeket. Bij ons lees je elk weekend wie het bloemetje heeft ontvangen en waarom.

Deze week gaat het Bloemetje van de Week naar Winschoten, waar Tjaada Sportel tijdelijk verblijft bij haar dochter Sharon Neutel. Ze werd genomineerd door haar buurvrouw en vriendin Trijnie Kranenborg uit Scheemda, die vindt dat Tjaada een bloemetje verdient na een reeks tegenslagen.

Trijnie schreef:

“Mijn buufje Tjaada heeft zoveel pech gehad. Terwijl haar man in het OZG wachtte op een plek in Beatrixoord om te revalideren, viel zij met de fiets en brak haar heup. Gelukkig heeft haar dochter Sharon haar in huis genomen om te revalideren. Zo’n lieve mantelzorger verdient ook een bloemetje!”

Wanneer we aanbellen bij het huis in Winschoten, doet Trijnie de deur open. “Kom binnen,” zegt ze met een glimlach. “Tjaada zit in de woonkamer.” In de ruime, lichte kamer treffen we Tjaada aan in een comfortabele stoel, haar rollator naast zich. Ondanks alles straalt ze een enorme veerkracht uit. “Wat een verrassing!” zegt ze als ze het boeket ziet. “Wat lief dat ik dit krijg!”

Het ongeluk, waardoor ze haar mobiliteit verloor, kwam totaal onverwachts. “Ik stond naast mijn fiets te bellen, verloor ineens mijn evenwicht en viel. Een omstander riep nog: ‘Je moet ook niet bellen tijdens het fietsen!’ Maar ik stond stil!” Ze lacht even bij de herinnering, maar voegt eraan toe: “Ik kon zelf niet overeind komen en had ontzettend veel pijn. Gelukkig hielpen omstanders me en ben ik direct naar het ziekenhuis gegaan. Uiteindelijk bleek mijn heup gebroken en heb ik nu drie schroeven.”

Sharon en haar man Jeroen hebben speciaal hun kantoor omgebouwd tot een slaapkamer voor haar. “Ik heb zelfs een eigen badkamer, een eigen wc en een ziekenhuisbed. Beter dan in Oldwolde,” lacht ze. “Ze hebben er echt alles aan gedaan om het me zo comfortabel mogelijk te maken.”

Helaas zijn Sharon, Jeroen en de kleinkinderen vandaag niet thuis, maar Tjaada vertelt vol trots over hen. “Mijn kleinkinderen Gwen (9) en Fien (7) helpen me ontzettend goed. Fien is een echte mantelzorger in de dop. Ze helpt me met mijn sokken en vraagt regelmatig: ‘Oma, kan ik nog iets voor je doen?’ Dat is toch geweldig?”

Hoewel ze goed verzorgd wordt, mist ze haar eigen huis en vooral haar werk. “Ik werk al bijna 25 jaar bij Beter Thuis Wonen en mis mijn cliënten enorm. Maar ze zijn zo lief; ik heb al kaartjes en bloemen van hen gekregen.”

Het herstel zal nog even duren. “Eerst zes weken rust, daarna oefenen met traplopen en naar de fysiotherapie. Pas daarna kan ik terug naar huis.” Haar man, die in Beatrixoord revalideert, mist ze ook erg. “Maar we steunen elkaar door dik en dun, en dat maakt alles draaglijker.”

Ondanks alle tegenslagen blijft ze positief: “Kop d’r veur, er zijn ergere dingen!” Met die nuchtere instelling nemen we afscheid. Tjaada bewijst dat een positieve houding je door de zwaarste momenten heen helpt.

Nomineren

Pascal Meinders