Herstart voedseltuin ’t Landje Sellingen

SELLINGEN – Door de vrijwilligers van Stichting Voedseltuinen Westerwolde is, in samenwerking met Kopje Genieten, gestart met de aanleg van een nieuwe voedseltuin.

De eerste voedseltuin in Sellingen aan de Rijsdammerweg is ongeveer een jaar geleden gestart en hoewel die goed liep en er prachtig bijstond met meer groenten dan de vrijwilligers op konden eten, werd de samenwerking op deze grond beëindigd.



Het was duidelijk dat een groot aantal mensen heel graag, onder de bezielende en kundige leiding van Christine Rietveld van Kopje genieten, door wilden gaan. Er werd naarstig naar en ander stuk grond gezocht. Ze werden gered door Hedwig, één van de enthousiaste vrijwilligers, die samen met haar man Mart, hun vijftienhonderd meter grote voortuin voor allereerst vijf jaar ter beschikking stellen.



Alle medewerkers hebben de grond met gras en struiken aan de Breetuinenweg bekeken en er werd overlegd waar wat zou kunnen komen met behoud van dat wat moest blijven staan. Op donderdagavond 13 februari werd het feestje gevierd van de doorstart van ’t Landje en besproken wat er allemaal moet gebeuren en wanneer. En dat is best veel. Het begin is er weer: de gemeente schonk hen een grote berg houtsnippers voor de paden, de plantvakken zijn uitgezet met al bijeen gespaard karton op het gras. Daar gaat binnenkort een laag compost over. Zo kun je zonder te spitten direct beginnen met planten en zaaien. Alles wat bruikbaar is van de oude tuin is verhuisd: compostbakken, naamtegels, een waterreservoir, aardbeirekken, de meerjarige kleinfruitstruiken, asperges en andere meerjarigen. Een nieuw seizoen kan beginnen! Als klap op de vuurpijl: als ze een beetje overzicht hebben, krijgen ze weer wat prachtige planten van Klein Flora Westerwolde; dat gaat het echt afmaken zoals men ondertussen weet.

De vrijwilligers zien het allemaal voor zich komende zomer: een mooie grote tuin, met bloeiende bloemen en heerlijk groente en fruit. Voor elk wat wils! Maar… ze kunnen best nog een paar vrijwilligers gebruiken. In ruil mag iedereen natuurlijk voor zichzelf ook oogsten. Bio-eten voor een prikkie! Je kunt met z’n allen of in kleine groepjes werken, of als je het prettig vindt alleen. Hoe dan ook is tuinarbeid in een samentuin enorm prettig. Lekker buiten, genieten van de groei en de bloemen en daarna de oogst.

Ze kunnen trouwens ook nog wel wat tuingereedschap gebruiken. Ze zijn geen commerciële groep, dus als er bij iemand iets over is? De vrijwilligers zijn met name op zoek naar een kruiwagen, twee spitvorken, een riek en spades of batsen, allemaal goed.

Lijkt het je leuk om mee te doen, verse biologische en zelf verbouwde groente te eten in ruil voor minstens één maal in de week een paar uur werken in de buitenlucht, of heb je nog tuingereedschap over, meld je dan bij Didi Dresscher, info@voedseltuinenwesterwolde.nl, tel.nr. 06-44952294.

Didi Dresscher