Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 16 maart 06.00 uur door Stefan van der Gijze

MEER BEWOLKING EN BLIJVEND FRIS

Na een heldere koude nacht met matige vorst raakt het vanochtend vanuit het noorden bewolkt. Uit die bewolking kan plaatselijk ook wat (mot)regen vallen. De temperatuur bereikt waarden rond 7 graden en dat is vrij koud voor half maart. De wind wordt matig uit noordelijke richtingen.

Vanavond is er veel bewolking, later vanavond trekt de bewolking naar het zuiden weg en in de nacht klaart het flink op. In die opklaringen wordt het weer koud en kan het licht gaan vriezen tot -1 of -2 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten.

Morgen ziet het weer er stralend uit met volop zon en overal droge condities. De middagtemperatuur bereikt maximaal 7 graden en daarmee blijft het nog even fris. De wind gaat uit het oosten waaien en zal meest matig zijn. De nacht naar dinsdag verloopt koud met lichte tot matige vorst, dinsdagoverdag wordt het met 10 graden wel wat zachter en is er veel zon. Woensdag en donderdag verlopen ook zonnig en droog en wordt het in de middag met respectievelijk 14 en 16 graden een stuk zachter. Vanaf donderdag verdwijnt dan ook de vorst in de nacht.