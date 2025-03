Westerwolde verslaat Groen Geel en boekt derde overwinning op rij

GRONINGEN – “Winst en dat was ‘t”, was de slotconclusie van een van de trouwe aanhangers van Westerwolde na een weinig enerverende wedstrijd op een koud sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Het gevolg van dit verder sfeerloze duel – dat pas om kwart over drie begon – was dan ook dat de amusementswaarde veelal behoorlijk tot onder het vriespunt daalde. Dat Westerwolde uiteindelijk met de drie punten op zak weer richting Vlagtwedde kon reizen, was vooral te danken aan de manier van spelen in het eerste kwart van de wedstrijd tegen de stad-Groningers. En hoewel de thuisclub alles in het werk stelde na de verkregen aansluitingstreffer de tweede overwinning van het seizoen te boeken, slaagden de mannen van speler / trainer Henk-Jan Schoonbeek op geen enkele manier daarin. Het was Westerwolde dat met name na de rust nog de beste, halve mogelijkheden kreeg, maar ook niet meer tot scoren kwam en dus met de al met rust verkregen tussenstand van 2 – 1 de overwinning veilig stelde op de nummer een na laatst in de tussenstand. Groen Geel zal na vandaag de komende weken waarschijnlijk met Eext gaan uitmaken wie er aan het eind van het seizoen rechtstreeks naar de vijfde klasse degradeert.

Zoals vaker het geval is, begon ook deze wedstrijd voortvarend voor de Vlagtwedders. Na een aantal speldenprikken was het in de 8e minuut al raak vanuit een spelhervatting. Waar iedereen, inclusief de verdediging van Groen Geel, een vrije trap hoog in het strafschop dacht te zien worden geslingerd, was het Kevin v.d. Laan die met een prima steekbal broertje René plots vrij voor keeper Ferdinand Hartstra zette. En zoals vaker het geval is wist de jongste Van der Laan wel raad met deze situatie en zette dan ook op beheerste manier de 0 – 1 op het scorebord. Ongeveer tien minuten later de tweede treffer in deze wedstrijd van de roodwitten. Uit een klutssituatie belandde de bal pardoes voor de voeten van Julian Smid en zonder al te veel na te denken haalde hij in de 20e minuut hard en doeltreffend uit voor al weer zijn zesde treffer van het seizoen: 0 – 2. Uiteraard was deze tweede treffer voor Groen Geel het sein een tandje bij te zetten met als gevolg een aantal kleine kansen. De op dat moment verdiende aansluitingstreffer viel dan ook in de 30e minuut. Vanuit een corner kopte de geheel vrijstaande Joshua Pie de bal in de verre hoek, onbereikbaar voor doelman Boonman van Westerwolde en werd zodoende de uiteindelijke eindstand dan ook meteen bepaald: 1 – 2. Veel bijzonderheden gebeurden er in het restant van dit eerste bedrijf niet meer en dus kon scheidsrechter Sikkema uit Gieten spelers en begeleiding naar de kleedkamers dirigeren en het geringe aantal bezoekers toog gelijkertijd direct richting de warme kantine.

Behalve een fraai schot van Julian Smid dat op de paal uiteen spatte, een buitenspeldoelpunt van Westerwolde en een goede kopkans voor een van de Groen Geel-voorwaartsen, viel er in de tweede helft weinig te genieten. Relatief eenvoudig wist Westerwolde dan ook de verkregen voorsprong over de meet te trekken en dus voor de derde keer op rij drie punten aan haar totaal toe te voegen. Na iets meer dan negentig minuten vond arbiter Sikkema het dan ook welletjes en met één gegeven gele kaart in zijn notitieboekje maakte hij rond de klok van vijf uur dan ook een eind aan deze gemiddeld weinig opwindende wedstrijd.

Met nu 29 punten uit 16 wedstrijden staat Westerwolde nu op basis van het doelsaldo op de vijfde plaats. Nu rechtstreekse handhaving in de vierde klasse zo goed als zeker is bereikt, kan de ploeg de resterende acht wedstrijden vooral naar boven kijken. Hierbij vooropgesteld dat de roodwitten zelf hun wedstrijden zoveel mogelijk blijven winnen en de concurrentie in de top vijf met name in onderlinge wedstrijden punten gaat morsen. Maar dit buiten beschouwing gelaten, kan er nu al worden gesteld dat het seizoen al voor een groot gedeelte is geslaagd. Volgende week zondagmiddag treft Westerwolde op De Barlage de ploeg waar huidig trainer Wessel Woortman van Westerwolde het volgende seizoen de scepter gaat zwaaien. Nieuw Buien, waar de eerste wedstrijd met 1 – 0 van werd gewonnen, is dan om 14.00 uur de tegenstander.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman – Ben Ophof (85e min. Kjell Luijten) – Rudolf Riks – Tex van Kalmthout – Mikai Luijten – Julian Smid – Kevin v.d. Laan – Sander van Hoorn ( 46e min. Michel ter Horst) – Joran Luijten (75e min. Milan Kater) – René v.d. Laan – Frank Riks

Scheidsrechter: dhr. G. Sikkema uit Gieten

Aantal toeschouwers: 25

Amusementswaarde: “een klein zesje”

HJ Pleiter