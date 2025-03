De Zwitserse Robin Hood ‘’William Tell’’ in Filmhuis

VEENDAM – Volgens de meeste historici heeft Wilhelm Tell nooit echt bestaan, wat filmmakers de vrijheid geeft om hun eigen interpretatie aan de legende te geven. Deze versie laat zien hoe de Zwitser uitgroeit tot een volksheld in de strijd tegen de binnenvallende Oostenrijkers, die zijn rebellie aanwakkeren door zijn familie aan te vallen. Tell verzamelt een klein leger en maakt het ze moeilijk.

Zwitserland, het is het jaar 1307. Het land wordt bestuurd door de Habsburgse Oostenrijkers (die in deze film vooral druk zijn met het in brand steken van Zwitserse dorpen). William Tell (Bang) is een begaafde kruisboogschutter van eenvoudige komaf, die min of meer per ongeluk betrokken raakt bij de opstand tegen de Oostenrijkse overheersers. Het leidt tot een ultieme confrontatie waarin de Habsburgse edelman Gessler hem dwingt een appel van het hoofd van zijn zoon te schieten.

Datum: 24 maart 2025

Aanvang: 19.30 uur

Info via: www.vanberesteyn.nl

Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam

