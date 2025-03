Feestelijke bijeenkomst: 19 projecten ontvangen subsidie uit het Leefbaarheidsfonds

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 17 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIGE WEEK | LANGZAAM WARMER

Na de bewolking en de lichte regen van gisteren wordt het een mooie en zonnige maandag. Het heeft vannacht nog 1 á 2 graden gevroren en door de zon stijgt de temperatuur in de loop van de dag tot 8 á 9 graden. Er staat vandaag een matige wind uit noordoost tot oost, windkracht 3 tot 4.

Vannacht is het ook helder en morgen is het opnieuw zonnig. De wind waait dan uit het oosten tot zuidoosten. Het wordt komende nacht behoorlijk koud met -1 tot -3 en nog een beetje wind. Overdag wordt het morgen uiteindelijk 9 á 10 graden. Dat is niet koud maar ook niet warm: eerder is het morgen door de zon en de wind een beetje schraal.

Woensdag en donderdag zijn ook zonnig maar er is dan minder wind en het wordt zachter: woensdag is het maximum zo’n 15 graden en donderdag ongeveer 17 graden. Vrijdag komt er meer bewolking maar het is dan nog droog met wat zon en temperaturen boven de 15 graden.