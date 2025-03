DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

Gistermiddag is om 14.20 uur op de Neuschanzer Straße in Bunde een 40 jarige Nederlandse automobiliste aangehouden. Zij bleek zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs een auto te besturen. Daarnaast was de auto met Nederlandse kentekenplaten niet verzekerd. Ze moest de auto dan ook laten staan.

Aschendorf

Gistermiddag werd de politie gebeld, omdat in Aschendorf vuurwerk werd afgestoken. De melder vermoedde dat er een verband was tussen het afsteken van vuurwerk en brandjes bij scholen. Iets eerde had de brandweer van Aschendorf op het schoolplein van de Amandusschule een brand in een afvalbak geblust. Ook was er een buitenbrand op een groenstrook bij de Middendorfsschule. De politie trof daar twee personen aan. Of zij voor de branden verantwoordelijk waren wordt onderzocht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Dersum

Tussen zaterdag 14.30 en zondag 21.45 uur is bij een bedrijfsgebouw aan de Industriestraße ingebroken. Er is voor meerdere tienduizenden euro’s aan koper en gereedschap gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.

Meppen

Gistermorgen vroeg voerde de politie een controle uit op een bedrijfsterrein aan de “Am Kreisforst” in Meppen. Daar was een roldeur beschadigd en voor het gebouw lag een grote rol koperkabel klaar voor transport. In de nacht van 14 op 15 maart was ook al bij deze firma ingebroken. Kennelijk waren de daders (of andere daders) teruggekomen. Dit wordt onderzocht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Lathen

Zaterdag werd de politie om 17.00 uur gebeld, omdat drie jongeren op de hondenuitlaat plek bij het terrein van SV Raspo Lathen een houten bank in brand hadden gestoken. Bij aankomst van de politie werden de jongeren niet meer aangetroffen. Mogelijk waren ze in de richting van de Meppener Straße gevlucht. De bank raakte door de brand ernstig beschadigd. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen 05931/9490.

Papenburg

Vrijdagavond heeft de politie om 23.20 uur de bestuurder van een witte Dacia aangehouden. De 67 jarige bestuurder reed meerdere keren op de Rheiderlandstraße in de richting Splitting op de linker weghelft en bracht daarbij het tegemoetkomend verkeer in gevaar. De man bleek onder invloed van alcohol te verkeren. Een blaastest gaf 1.53 promille aan. De politie verzoekt automobilisten die voor de Dacia moesten uitwijken contact op te nemen met politie Papenburg 04961-9260.