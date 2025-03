Mevrouw Ogterop brengt meesterwerk ‘De eeuwige jachtvelden’ naar de theaters

WINSCHOTEN – Het theatergezelschap Mevrouw Ogterop brengt de debuutroman van Nanne Tepper, ‘De eeuwige jachtvelden’, naar de theaters. De muzikale voorstelling over je (n)ergens thuis voelen is op donderdag 27 maart te zien in Cultuurhuis De Klinker in Winschoten.

‘De eeuwige jachtvelden’ voert je mee naar de wereld van Victor, Lisa en hun zusje Anna, die opgroeien in een uitgestorven dorp. De liefde in het gezin wordt aangevreten door een vader met drankzucht en een moeder die haar gezin probeert te ontvluchten. Victor en Lisa vinden een thuis bij elkaar en naarmate ze verder opgroeien, groeit de liefde met ze mee. Er ontstaat een soms ongemakkelijk, soms broeierig verlangen. In het dorp wacht hen geen toekomst en hun enige optie is om te vertrekken naar de stad. Als ze daar samen een huis bewonen, schudt de liefde haar kinderlijkheid af en is er plaats voor een grootse, allesomvattende hartstocht.

De voorstelling wordt gespeeld door drie topacteurs en een muzikant. Lotte Dunselman, Marcel Osterop en Terri van Splunder spelen Lisa, Victor en Anna. Multi-instrumentalist Joost Dijkema, die bekend staat om zijn fingerpicking gitaartechniek, zorgt voor sfeervolle live muziek.

‘De eeuwige jachtvelden’ is de debuutroman van Nanne Tepper (1962-2012). Sophie Kassies bewerkte dit meesterwerk, dat in 1996 de Anton Wachterprijs won, voor Mevrouw Ogterop tot een theatertekst. Naast de intense thematiek staat Teppers werk bekend om zijn humor en ironie, die op onverwachte momenten lichtheid bieden.

Voorafgaand aan de voorstelling ‘De eeuwige jachtvelden’ verzorgt Mevrouw Ogterop Producties in samenwerking met het theater een inleiding met neerlandicus Lodewijk Verduin over het leven en werk van Nanne Tepper (1962-2012). Verduin werkt op dit moment aan een biografie over Nanne Tepper.

Mirte Droogers



Foto: Miek Uittenhout