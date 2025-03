Nieuw bij Zempo: Streetwise Self Defence (SSD)

OUDE PEKELA – In een wereld die constant verandert en waar normen en waarden onder druk staan, is het belangrijk om jezelf zeker en veilig te voelen. Daarom introduceert sportcentrum Zempo in Oude Pekela op 3 april een nieuwe vorm van zelfverdediging: Streetwise Self Defence (SSD).

Wat is SSD?

SSD is geen traditionele vechtsport zoals judo, karate of kickboksen. Het is een praktische en effectieve methode die je leert hoe je jezelf en je dierbaren kunt beschermen in uiteenlopende, soms onvoorspelbare situaties. De focus ligt niet alleen op fysieke technieken, maar vooral op bewustwording, preventie en mentale weerbaarheid.

Waarom SSD?

Veel mensen voelen zich weleens onzeker in bepaalde situaties, zoals op straat, in het openbaar vervoer of op het werk. SSD helpt je om:

– Je eigen grenzen en omgeving beter in te schatten

– Dreiging tijdig te herkennen en gevaar te vermijden

– Effectieve verdedigingstechnieken toe te passen onder druk

– Om te gaan met stress en paniekreacties (zoals bevriezen)

Deze vorm van zelfverdediging is gebaseerd op “de regels van de straat” – alles draait om het veilig thuiskomen. Niet elke situatie hoeft fysiek te worden opgelost; soms is het slimmer om een conflict te voorkomen.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de trainingen leer je onder andere:

– Bewezen zelfverdedigingstechnieken die effectief werken onder druk

– Bewustwording van je omgeving en risicovolle situaties

– Hoe je lichaam en geest reageren op stress en hoe je die reacties kunt beheersen

– Hoe je gevaarlijke situaties tijdig kunt herkennen en vermijden

– Praktische tips en strategieën afgestemd op jouw persoonlijke situatie

Wie geeft de lessen?

De trainingen worden verzorgd door ervaren en gediplomeerde trainers met jarenlange expertise in judo, jiu-jitsu, karate, kickboksen, systema en coaching. Zij hebben praktijkervaring in verschillende situaties, van de straat tot de horeca en het bedrijfsleven. Dit zorgt ervoor dat de lessen realistisch en toepasbaar zijn voor iedereen.

Voor wie?

De trainingen zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar die:

– Wil leren hoe je jezelf en je dierbaren kunt beschermen

– Zich zekerder wil voelen in onvoorspelbare situaties

– Wil werken aan mentale en fysieke weerbaarheid

– Een actieve en praktische training zoekt

Wanneer & waar?

Elke donderdag van 20:00 tot 21:00

Sportcentrum Zempo, Raadhuislaan 6, 9665HT Oude Pekela

info@zempo.eu

Meld je aan voor een gratis proefles en ervaar het zelf!

Sandra Vos-Norder