Subsidie voor amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

GRONINGEN – Begin dit jaar konden initiatiefnemers weer subsidie aanvragen bij de provincie voor activiteiten die de deelname aan amateurkunst, cultuur en erfgoed stimuleren, of die bijdragen aan het behoud van het Nedersaksisch. Vanuit de regeling Amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed was er deze ronde 500.000,- euro beschikbaar. Met de 19 projecten die subsidie krijgen is het subsidieplafond voor dit jaar bereikt Gedeputeerde Tjeerd van Dekken van Cultuur vertelt waarom cultuur zo belangrijk is: ‘Cultuur zorgt voor verbinding, verwondering en geluk. Onze provincie heeft een rijk cultureel leven, en dat is ook goed voor onze economie. Ik ben dan ook blij te melden dat we deze mooie initiatieven kunnen stimuleren.’ We lichten er twee uit.



HIDDEN: cultureel uitwisselingsprogramma voor jongeren

Eén van de initiatieven die subsidie krijgen is het uitwisselingsprogramma HIDDEN van X_YUSUF_BOSS. Het project richt zich op culturele uitwisseling, empowerment en het zichtbaar maken van immaterieel erfgoed. Tijdens het project onderzoeken jongeren een onderbelichte gemeenschap, cultuur of context. Dit keer is het gericht op jongeren die te maken hebben (gehad) met migratie en machtsstructuren: waar lopen jongeren tegenaan als ze naar een nieuwe plek migreren die ze hun ‘thuis’ moeten gaan noemen? En hoe gaan ze daarmee om? De provincie draagt 50.000 subsidie bij.

X_YUSUF_BOSS is een dansgezelschap uit Groningen dat multidisciplinaire dansproducties ontwikkelt en met het platform ‘Studio X’ ruimte biedt voor uitwisseling en ontmoeting. Het werk is geworteld in de noodzaak om te verbinden en om meerstemmigheid te vieren. Met dans als centrale kunstvorm willen ze perspectieven en verhalen zichtbaar en invoelbaar maken, vooral die van groepen en individuen die vaak onzichtbaar blijven.



Bewoners ontwikkelen theater Veur Aaltied

In zes Groninger dorpen (en vier Friese dorpen) maken bewoners een theatervoorstelling die gebaseerd is op levensverhalen van bij de kerk begraven dorpsgenoten. Dat doen ze samen met een klein team van professionals georganiseerd door Stichting Pandeon. De voorstelling wordt gepresenteerd in de eigen kerk, ook met orgelspel. De deelnemende dorpen in de provincie Groningen zijn Leermens, Niehove, Zeerijp, Pieterburen, Kolham en Nieuwolda.

Stichting Pandeon wil het culturele en sociale klimaat in het Noorden bevorderen, onder anderen door samen met anderen culturele projecten en evenementen te helpen realiseren. De provincie geeft hier € 50.000 euro subsidie voor.



Ook subsidie

De provincie verleent ook subsidie aan de volgende projecten:

Zing Zing – Sing on, €25.000, Stichting Koorplein Noord-Nederland (amateurkunst)

Broedplaats De Click, €50.000, Stichting Deinum (cultuurparticipatie)

Moord te Nienoord, €40.000, Stichting Westerkwartiermakers (amateurkunst)

Hart van de Halm, €15.000, Stichting MediaGronden (erfgoed)

Kunstbende Groningen, €25.000, Stichting Kunstbende (amateurkunst)

Op Reis, €25.000, Stichting Le Culte

Terug naar het Begin, €44.833, Stichting Terug naar het Begin (cultuurparticipatie)

Groninger Brass Experience, €28.188, Stichting Euro BRass (amateurkunst)

Openluchtspektakel ‘Van de Spanjaars en de non’, €5.000, Stichting Spek om Spinnen openluchtspelen (amateurkunst)

De Aarde Beweegt, €26.000, Lenthe Foundation (cultuurparticipatie)

Festival Den Andel, €4.000, Stichting Festival Den Andel (amateurkunst)

Music in Concert, €10.000, Noord-Nederlands Jeugd Orkest (amateurkunst)

Groeten uit Ter Apel, €30.000, Stichting Museum Klooster Ter Apel (cultuurparticipatie)

Slag bij Heiligerlee 2025, €30.000, Stichting de Twee Lee’s (amateurkunst)

JANTJE, het mysterie van Overschild, €5.000, De Schildgroep (amateurkunst)

LEVITICUS 20:13, €26.000, Stichting Schout bij Nacht (cultuurparticipatie)

Dans op Recept, €10.979, Stichting Dans op Recept (cultuurparticipatie)

Provincie Groningen