Aantal werklozen in Groningen vorig jaar toegenomen (vooral in Stad en Stadskanaal)

GRONINGEN – Ondanks het hoge aantal vacatures is het aantal werklozen in vrijwel alle Groningse gemeenten vorig jaar toegenomen. Met name Groningen, Stadskanaal en Oldambt kenden een forse toename. Alleen in de gemeente Eemsdelta daalde de werkloosheid juist. Dat blijkt uit onderzoek van carrièreplatform cvster.nl op basis van CBS-data.

In de gemeente Groningen steeg het aantal werklozen vorig jaar met bijna 13 procent. Ook Stadskanaal kende een vergelijkbare stijging en in Oldambt ging het om bijna 11 procent. Daartegenover staat dat in Eemsdelta het aantal werklozen juist met een kleine 3 procent daalde. Door de forse toename is Groningen nog altijd de Groningse gemeente met het hoogste werkloosheidspercentage (5,2 procent), gevolgd door Oldambt. In de gemeente Westerkwartier is de werkloosheid met 2,9 procent het laagst.

Werkloos zijn betekent niet automatisch dat men dan een WW-uitkering ontvangt. In de stad Groningen geldt dat bijvoorbeeld slechts voor een kwart van de werkzoekenden. Dat kan erop duiden dat veel werkzoekenden in deze gemeenten te kort hebben gewerkt om voor WW in aanmerking te komen, wat voor studenten bijvoorbeeld veelal zal gelden. Of dat ze door eigen keuze werkloos zijn geworden, zoals na vrijwillig ontslag. Ook kan het zijn dat ze eerder als zelfstandige hebben gewerkt en daardoor geen recht op WW hebben. In Oldambt krijgt daarentegen ruim 45 procent van de werkzoekenden WW, het hoogste percentage van alle Groningse gemeenten.

Cvster zocht ook uit in welke Groningse gemeenten de meeste mensen in de bijstand zitten. Dat is het geval in Stad, waar 5,3 procent van de 15- tot 75-jarigen een bijstand(gerelateerde) uitkering ontvangt. Ook in Oldambt en Pekela is het percentage mensen in de bijstand relatief hoog, terwijl in Westerkwartier maar weinig mensen een beroep hoeven te doen op dit sociale vangnet.

Het feit dat er vorig jaar meer mensen werkloos zijn geworden klinkt wellicht opmerkelijk, gezien het feit dat veel sectoren juist met grote personeelstekorten kampen. Volgens cvster.nl heeft het enerzijds te maken met een mismatch op de arbeidsmarkt. Niet alle werkzoekenden hebben de vaardigheden of ervaring die werkgevers zoeken. Vooral in de IT, techniek en zorg is de vraag groot, maar daar kunnen veel werklozen niet direct aan de slag.

Aan de andere kant zijn veel bedrijven ook voorzichtiger met het aannemen van (vast) personeel, door de inflatie en rentestijgingen. Daar komt bij dat een deel van de zzp’ers noodgedwongen moet stoppen, door de handhaving van de wet op schijnzelfstandigheid. Een deel van deze zzp’ers komt als werkzoekende op de arbeidsmarkt terecht. En door de grote vraag naar personeel zal een deel van de werkzoekenden ook kieskeuriger zijn voordat hij of zij een nieuwe baan aanneemt.

Cvster