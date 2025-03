Beddenspecialist Prins Heerlijk Slapen partner van het nieuwe SlaapKennisCentrum

STADSKANAAL – Beddenspecialist Prins Heerlijk Slapen werkt vanaf vandaag officieel samen met een nieuw initiatief: het SlaapKennisCentrum. Dit nieuwe kenniscentrum is opgezet door slaapfysiotherapeut Hidde Hulshof.

Het SlaapKennisCentrum verzamelt en analyseert slaapdata van duizenden Nederlanders om slaapgedrag beter te begrijpen en advies te geven om klachten te verhelpen. De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor nachtrust en slaapkwaliteit. Belangrijk: slaap beïnvloedt ons fysieke gesteldheid, hormoonhuishouding, energieniveau en emotionele balans. “Slaap is cruciaal voor ieders welzijn. Doordat

er steeds meer onderzoek wordt gedaan naar het belang van slaap staat het thema steeds meer in de spotlight.

Er is veel aandacht voor de mentale impact van goed slapen, maar de fysieke kant is wat mij betreft net zo belangrijk”, verzekert Hidde Hulshof. Als expert op het snijvlak van slaap en fysieke prestaties begeleidt hij naast consumenten en cliënten ook individuele sporters als wereld- en olympisch kampioen wielrennen Anna van der Breggen, renners van wielerploeg Team SD Worx en voetballers van S.C. Heerenveen.



Beter advies dankzij data en inzichten

Erwin Prins van Beddenspecialist Prins Heerlijk Slapen: “Dankzij de inzichten en data van Hidde en het SlaapKennisCentrum kunnen wij nog beter adviseren over welk type bed, matras en hoofdkussen het best past bij ieder individu. Het maakt het verschil tussen uitgerust wakker worden of wakker worden met nek- of rugklachten. Meer dan een derde van de Nederlanders heeft slaapklachten, dat willen we samen

aanpakken.” Dankzij de samenwerking met SlaapKennisCentrum is het mogelijk om bij Beddenspecialist Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal het slaapgedrag te meten. Dit gebeurt gedurende 3 nachten met behulp van een speciale sensor.



Vrouwen hebben meer klachten dan mannen

Het SlaapKennisCentrum publiceerde vorige week de resultaten van een grootschalig onderzoek onder 16.000 Nederlanders waarbij in totaal 60.000 nachten zijn geanalyseerd door slaapfysiotherapeut Hidde Hulshof. Dit was in aanloop naar 14 maart, de internationale dag van het slapen. 36 procent van de vrouwen heeft slaapklachten en 34 procent van de mannen. “We zien dat bij vrouwen vaak meerdere slaapgerelateerde fysieke klachten een rol spelen ten opzichte van mannen. Vrouwen die slaapgerelateerde klachten hebben, geven gemiddeld een mix van 3,5 typen klachten aan. Bij mannen is dit 2,8. De top drie van klachten bij vrouwen bestaat uit rugklachten, klimaatklachten (temperatuur en luchtvochtigheid) en schouderklachten. Ook bij mannen spelen rugklachten een grote rol, net als snurkklachten. “Voor rugklachten is het van belang om inzicht te krijgen in het slaapgedrag (slaaphouding en beweging) om te kunnen zien of je hier met betrekking tot ondersteuning of adviezen deze kunt verminderen.”



Anna van der Breggen: “Uit onderzoek van Hidde blijkt dat vrouwen meer last hebben van slaapgerelateerde klachten. Ik herken dat wel: je lichaam heeft soms een andere aanpak nodig dan die van mannelijke collega’s in de sport. Goede slaap helpt je om fysiek en mentaal sterk te blijven.”