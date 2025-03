‘Geen radioactief afval onder Groningen en Drenthe’

ONSTWEDDE, BOURTANGE – Afgelopen vrijdag 14 maart heeft de SP Stadskanaal een bewonersavond georganiseerd vanwege de plannen van de overheid om in de zoutkoepels van o.a. Onstwedde en Bourtange kernafval op te gaan slaan. Zeker 230 inwoners waren op deze avond aanwezig en voor iedereen kwamen deze plannen van de overheid volledig uit de lucht vallen. De SP werd op deze plannen geattendeerd door deskundige Herman Damveld.



Uit de routekaart “Eindberging radioactief afval” van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat de overheid plannen heeft voor ondergrondse opslag van radioactief afval in zoutkoepels van Noord-Nederland. Niet dat dit zo met naam en toenaam genoemd wordt, maar als men de bijlages goed leest, dan wordt duidelijk wat de overheid van plan is. Bovengronds is een terrein nodig van 2,5 vierkante kilometer, precies boven de zoutkoepel. Dit betekent voor Onstwedde dat het grootste gedeelte van het dorp geruimd moet worden. Daarnaast is men een opslagplaats nodig voor het zout wat uit de grond wordt gehaald, maar liefst zes voetbalvelden groot en 10 meter hoog.



Vorige regeringen hadden de besluitvorming hierover opgeschoven naar 2100. Maar omdat de huidige regering meer kerncentrales wil bouwen, is er ook meer ruimte nodig voor het opslaan van kernafval. Staatsecretaris Jansen van de PVV wil daarom dit al 75 jaar eerder regelen, met andere woorden in 2025. Dat betekent dat er nu zienswijzen en bezwaren ingediend moeten worden. De termijn hiervoor loopt af op 24 maart a.s. Alle reden om nu in actie te komen, anders is het te laat. In augustus 2025 stelt het ministerie het programma vast.



Op de bewonersavond is inmiddels een actiegroep opgericht. Deze week worden er in Onstwedde, Vlagtwedde en Bourtange flyers verspreid waarin opgeroepen wordt een zienswijze in te dienen bij het ministerie. De Actiegroep Onstwedde biedt hulp bij het invullen van deze zienswijze. Voor de exacte locaties en tijden zie ook de flyer. Het is zaak dat zoveel mogelijk bewoners dit op tijd in gaan dienen. Zodat de regering dit niet zomaar van tafel kan vegen. “We gaan voor 1000 zienswijzen”, aldus de actiegroep.



Tijdens de bijeenkomst overheerste het gevoel dat de provincie Groningen het “afvoerputje van Den Haag” is. “Ze gebruiken onze provincie als wingewest! Eerst halen ze het gas uit de bodem, vervolgens wordt de provincie volgestouwd met zonneparken en windmolens en als kers op de taart willen ze het kernafval in onze boden dumpen!”



Op 24 maart vertrekt een delegatie van de Actiegroep Onstwedde naar Den Haag om de petitie en de zienswijzen te overhandigen.



Zienswijze bureaus in Bourtange en Onstwedde.



Er liggen standaard zienswijzen klaar welke u kunt ondertekenen!



Bourtange:

Vrijdag 21 maart 16:00 – 19:30 uur

Hervormde Kerk



Onstwedde:

Zaterdag 22 maart 10:00 – 14:00 uur

D’Ekkelkaamp





Het indienen van zienswijzen kan tot en met 24 maart:



Online zienswijze indienen

https://www.formdesk.com/minienw/zienswijzenformulier_npra/?get=1&sidn=ce5c46502384441ba021ce893419811f

Bé Wilzing