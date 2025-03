Inspirerende workshop met Fieke Gosselaar in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Vanmiddag vond in het kader van de Westerwolde Weke in de Hesse Bibliotheek in Ter Apel een inspirerende workshop plaats, gegeven door de Groningse dichteres en prozaschrijfster Fieke Gosselaar. Onder de titel ‘Schrieven in het Grunnegs’ kregen de deelnemers de kans om hun schrijftalent in het Gronings te ontwikkelen en te verdiepen.

Na een introductie met praktische tips gingen de deelnemers aan de slag met drie verschillende taalopdrachten. Eén van de opdrachten was het schrijven van een verhaal over een persoon die ze in gedachten hadden, waarbij de lezer werd meegenomen in de belevingswereld van deze persoon. Daarnaast werd er een creatieve doorgeefopdracht gedaan, waarbij iedere deelnemer één zin opschreef en het papier doorgaf aan de volgende. Dit proces herhaalde zich totdat er een uniek, gezamenlijk verhaal ontstond.

Naast proza was er ook aandacht voor poëzie. Fieke Gosselaar gaf uitleg over dichten en de deelnemers kregen waardevolle tips om zelf in het Gronings te dichten. Er werd volop geschreven en gedeeld in de streektaal, wat zorgde voor een bijzondere en levendige sfeer.

De middag werd op een gezellige manier afgesloten met mooie anekdotes en ontroerende woorden in het Gronings. Onder het genot van koffie, thee en traditionele Groninger kouke werd nagepraat en teruggeblikt op een geslaagde middag vol taal en creativiteit.

Deze workshop was een initiatief van de Hesse Bibliotheek, Westerwolde Weke en draagt bij aan het levend houden van de Groningse taal en cultuur. Geïnteresseerden in toekomstige taal- en schrijfactiviteiten worden van harte uitgenodigd om de bibliotheekagenda in de gaten te houden.

André Dümmer