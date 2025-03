VRIESCHELOO – Elke donderdag in de even weken van 10.00 – 12.00 uur is er de huiskamer koffieochtend in Dorpshuis `t Ganzenust.

Daar ontmoeten dorpsbewoners elkaar voor een lekker kopje koffie. Even (bij)praten over wat u bezig houdt of over zo maar wat; het weer, vakantie, hobby’s.

De koffieochtend is ook voor inwoners die informatie willen over bijvoorbeeld het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs. Vragen over zorg of over vervoer. Welzijn Westerwolde is present en geeft informatie aan iedereen.

Misschien heeft u een (huishoudelijk) apparaat dat kuren vertoont of het niet meer doet. Op aanvraag kan het Repair Café kijken of er iets aan gedaan kan worden.

De koffieochtend is er voor iedereen.

Koffie zonder koekje erbij, dat gaat niet. Daarom kunt u, als u wilt, een kleine lekkernij meebrengen. Het zal worden gewaardeerd.

De koffie ochtenden zijn: 20 maart, 3 april, 17 april, 1 mei, 15 mei, 29 mei.

Ronald Theuns