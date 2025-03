Nieuwe Cittaslow supporters bekendgemaakt tijdens bijeenkomst in Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 18 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJWEL ONBEWOLKT | MORGEN AL ZACHTER

Na een heel koude nacht, met een minimumtemperatuur van -5, zal het vandaag heel langzaam oplopen naar een maximumtemperatuur van 9 graden. Dat is maar iets hoger dan gisteren en dus is het vanochtend nog fris. En vanmiddag is er een schrale oostenwind (windkracht 3 tot 4) en ook dan is het niet echt zacht te noemen.

Vannacht en morgen blijft het vrijwel onbewolkt en dus wordt het komende nacht opnieuw koud: minimumtemperatuur rond -2. Maar morgen wordt het door de zon en een zwakke tot matige zuidoostenwind uiteindelijk een graad of 13. Dat is dus al een stuk zachter, de wind is morgen zwak tot matig uit het zuidooten en ook dan is de lucht heel droog.

Donderdag waait de wind uit zuidoost tot zuid en dan komt er nog een paar graden bij: nachtvorst blijft donderdag achterwege en ‘s middags wordt het 16 of 17 graden. Voorwaar een lente-achtige dag. Er is donderdag ook nog veel zon met wat sluierbewolking. Maar vrijdag komt er meer bewolking en zaterdag komt er ook wat regen bij. Het frisse weer van vandaag komt dan niet terug want in het weekend is het ’s middags 14 tot 16 graden. Door de regen kan dan het volgende week dan ook groeizaam weer gaan worden.