Provincie Groningen ondersteunt gemeenten met verkeersveiligheidssubsidie 

GRONINGEN – De provincie Groningen stelt opnieuw een subsidie beschikbaar voor verkeersveiligheidsprojecten in de provincie. Dit is de derde ronde van deze subsidieregeling. Hiermee krijgen gemeenten financiële steun om verkeersveiligheidsmaatregelen te realiseren. Gemeente Midden-Groningen maakt al gebruik van deze regeling voor de herinrichting van de Scheemderstraat in Noordbroek, een project dat de verkeersveiligheid aanzienlijk gaat verbeteren.



Waarom deze subsidieregeling?

Verkeersveiligheid blijft voor provincie Groningen een belangrijk aandachtspunt. Het aantal verkeersslachtoffers daalt niet meer, vooral onder kwetsbare groepen zoals fietsers, kinderen en ouderen. De provincie Groningen wil bijdragen aan de ambitie om in 2030 het aantal verkeersslachtoffers te halveren en in 2050 zelfs naar nul te brengen. Daarom ondersteunt de provincie gemeenten met subsidies, zodat verkeersveiligheidsmaatregelen sneller uitgevoerd kunnen worden. Gedeputeerde Johan Hamster: “Met deze subsidieregeling ondersteunen we gemeenten bij het veiliger maken van hun wegen. We streven naar nul verkeersslachtoffers in 2050. Projecten zoals de herinrichting van de Scheemderstraat dragen daar direct aan bij. Door de snelheid te verlagen en de weginrichting te verbeteren, maken we de leefomgeving veiliger voor alle weggebruikers.”



De impact voor inwoners

Een concreet voorbeeld van de subsidieregeling is de herinrichting van de Scheemderstraat in Noordbroek. Deze toegangsweg tot het dorp kampte met hardrijdend verkeer en veel vrachtverkeer, wat leidde tot onveilige situaties en hinder voor omwonenden. Dankzij de subsidie van €75.000 kan de gemeente Midden-Groningen verkeersremmende maatregelen treffen, waaronder: snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u, herinrichting van de straat, veiligere kruispunten, verduidelijking van de bebouwde kom en onderbreking van de zichtlijn met beplanting. Naast deze fysieke aanpassingen wordt ook ingezet op bewustwording. Er komen borden en flyers om inwoners en weggebruikers te informeren over de nieuwe verkeerssituatie.



Wethouder Ploeger van gemeente Midden-Groningen is erg enthousiast over de mogelijkheid die ze met deze subsidie hebben kunnen realiseren. “De herinrichting van de Scheemderstraat is een mooi voorbeeld van hoe we ‘werk met werk’ maken. Door de rioleringswerkzaamheden te combineren met verkeersveiligheidsmaatregelen, zorgen we niet alleen voor een betere infrastructuur, maar ook voor een veiligere straat voor onze inwoners. Dankzij de provinciale subsidie kunnen we deze verbeteringen sneller realiseren dan aanvankelijk gehoopt.”

