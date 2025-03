Weekendoverzicht politie regio Emmen

EMMEN – De politie Emmen neemt u met hun weekendjournaal mee in hun werkzaamheden. Het is een klein overzicht van een aantal bijzonderheden die zich in het weekend in de regio Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden hebben afgespeeld.

De politie is druk geweest met in totaal 169 meldingen. Hierbij een aantal van deze meldingen:

Vrijdagnacht werd in Emmen een voertuig aangetroffen. Na een alcohol- en drugstest, kwam naar voren dat de persoon in de auto onder invloed was van cannabis en alcohol. Hiervoor kreeg hij een rijverbod van 24 uur. De man besloot om toch verder te rijden, waarna hij er met hoge snelheid vandoor ging toen de politie zag rijden. Uiteindelijk stapte de man uit zijn voertuig en rende ervandoor. Agenten konden de verdachte aanhouden voor negeren rijverbod, rijden onder invloed en het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Vrijdagavond was er een melding in Nieuw Weerdinge van een man die liep te schreeuwen en zwaaide met een honkbalknuppel. Van de getuigen kregen agenten te horen dat de man meerdere ruiten had ingeslagen met deze honkbalknuppel. De agenten hielden de verdachte aan en namen hem mee naar het politiebureau. Aangezien hij tijdens de vernieling wondjes aan zijn hand had opgelopen, is hij door de GGD-arts nagekeken en behandeld.

In Borger was zaterdagmiddag sprake van een winkeldiefstal. De verdachte was vervolgens gevlucht in een auto waarvan het kenteken bekend was. Se politie nam contact op met de tenaamgestelde, welke aangaf dat ze haar voertuig had uitgeleend aan een ander. Later belde deze persoon zelf op. Zij zal later in kader van het onderzoek worden gehoord als verdachte.

’s Avonds reden agenten met spoed vanwege een woningbrand naar Klazienaveen. Gelukkig viel de brand mee en was de bewoonster op dat moment al buiten. De brandweer is ook ter plaatse gekomen en heeft de woning gecheckt of deze veilig genoeg was om weer naar binnen te gaan.

Tijdens de uitgaansuren bleken er personen vervelend te zijn in het centrum van Emmen. Dit resulteerde in een schermutseling met de bewakers. Hierbij riep één van de personen dat hij een vuurwapen in zijn auto zou hebben liggen. De personen zijn allen aangehouden en het voertuig is doorzocht. Tijdens de doorzoeking werd geen vuurwapen aangetroffen, maar wel meerdere messen en pepperspray. Deze verdachte is tevens aangehouden voor verboden wapenbezit en de wapens werden in beslag genomen. De verdachten kregen meerdere processen-verbaal en een horecaverbod.

Zondagochtend in Klijndijk zag een oplettende voorbijganger twee personen inbreken in een voertuig. Aanrijdend bleken de personen inmiddels weg te zijn gereden. Agenten zagen het voertuig rijden en hield deze staande. De verdachten werden aangehouden en het voertuig waarin zij reden werd in beslag genomen. De politie stelde de eigenaar van het voertuig waarin ingebroken was op de hoogte en namen de aangifte op.

Tussen deze meldingen door was de politie drukdoende met onder andere personen met onbegrepen gedrag, verkeersongevallen, conflicten, medische noodsituaties en verdachte situaties.

Politie Emmen