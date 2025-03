Zondagmiddaglezing met Martin van der Leest bij Museum Collectie ter Borg / de Stainkroeg

VEENDAM – In de zondagmiddaglezing op 30 maart 2025 vertelt Martin van der Leest bij Museum Collectie ter Borg / de Stainkroeg over het succesvol ondernemer zijn in de Veenkoloniën. Hij laat hiermee zien dat de negatieve beeldvorming over de Veenkoloniën niet klopt.



Van der Leest is één van de eigenaren van de SealteQ Group, voorheen Frans Nooren, te Stadskanaal.

SealteQ, een bedrijf waar een boeiend verhaal over is te vertellen. De SealteQ Group doet in beschermen, versterken en onderhouden van beton- en staalconstructies van bruggen en gebouwen. De markt waarin SealteQ opereert, biedt volgens Van der Leest nog enorme groeimogelijkheden. Vooral doordat er veel achterstallig onderhoud ligt bij bruggen, viaducten, sluizen, havencomplexen en andere weg-, water- en railwerken.



Van der Leest is tevens voorzitter van de Coöperatie Makeport Mercurius. Deze is gevestigd op het oude Philipsterrein in Stadskanaal en heeft als doelstelling het versterken van ondernemers en onderwijs in de regio. Het geeft een impuls aan werk, welzijn en welvaart!



Jakob Klompien presenteerde donderdag 6 maart j.l. hier de Economische Agenda van Nij Begun, een toekomstgericht plan dat inzet op kennis, innovatie en een sterk mkb in Groningen en Noord-Drenthe.

Erg bijzonder dat juist op dit oude Philipsterrein een start is gemaakt voor een toekomst vol groei en kansen. Makeport is een broedplaats voor vernieuwing en draagt bij aan een regio waarin het goed wonen, werken en leren is.



U bent van harte welkom!

De aanvang van de lezing is: 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

De Stainkroeg, Ommelanderwijk 51A, 9644 TA Veendam.



C. Uniken