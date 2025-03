Bert Heerink en Martijn van der Zander met Sense of Soul in de Drijscheer Alteveer

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 19 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

OPNIEUW HEEL ZONNIG | STEEDS ZACHTER

Ook vandaag is weer een heel zonnige dag met weinig of geen bewolking. Het is vannacht ook weer koud geworden met minimumtemperaturen rond -4, maar door de zon stijgt het vanmiddag tot 12 of 13 graden. Er is vandaag ook maar een zwakke tot matige zuidoostenwind en de lucht is minder droog, dus het doet allemaal veel zachter aan dan gisteren.

Morgen is het ook zonnig en met een zuidenwind maakt de temperatuur dan een sprong naar 16 graden. Ondertussen komt de minimumtemperatuur vannacht uit rond het vriespunt.

Vrijdag is er ook nog vrij veel zon, al komt er geleidelijk ook meer bewolking. De wind draait dan terug naar het zuidoosten en neemt iets toe, de middagtemperatuur is vrijdag 18 graden. In het weekend en daarna is het vaker bewolkt en dan valt er af en toe een beetje regen. De middagtemperaturen liggen in het weekend tussen 14 en 17 graden.