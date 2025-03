De Dansers met succesvoorstelling Hush voor het eerst in Winschoten

WINSCHOTEN – De Dansers is een band van dansers en muzikanten. Ze staan bekend om hun dansconcerten: energieke samenkomsten van moderne dans en livemuziek. In hun nieuwste dansconcert Hush zoeken ze troost en moed om de wereld tegemoet te treden. Een thema dat het publiek raakt in theaters, op festivals als Oerol en Down The Rabbit Hole, of live in een uitzending van JINEK. Nu komen De Dansers voor het eerst naar Winschoten. Hush is te zien op woensdag 26 maart in Cultuurhuis De Klinker.



Over de voorstelling

Hoe vind je troost en moed om de wereld tegemoet te treden? In Hush zoeken De Dansers het antwoord in aandacht voor elkaar. Hush is een dansconcert waarin dans en livemuziek hand in hand gaan, als gelijkwaardige tegenspelers. Het ritme wordt bepaald door aandacht. Heel precies luisteren en kijken naar de ander. Een drummer volgt haarscherp de draai van een danser. Drie lijven en drie stemmen bewegen synchroom over het podium. Zulke details zijn het startpunt van Hush, dat met steeds meer overgave uitgroeit tot een meeslepende dans- en muziekstorm.



Choreograaf Jospehine van Rheenen: “Het begon voor mij vanuit een gevoel van paniek en onrust, omdat ik steeds maar hoor over waar het fout gaat in onze samenleving. En als je daar alleen maar naar luistert, word je apathisch, gek of cynisch. Ik had behoefte aan een stem die zei: ‘Het komt ook wel goed.’ Er is veel bewustwording, boosheid en schuld, maar we moeten ook blijven samenkomen en verbinden om die bewustwording te kunnen dragen. Om de boel voor mezelf te balanceren had ik dus behoefte aan aandachtigheid voor elkaar.”



Over De Dansers

De Dansers is een gezelschap uit Utrecht, onder leiding van choreograaf/danser Josephine van Rheenen en componist/muzikant Guy Corneille. Met hun meeslepende dansconcerten spelen ze door het hele land, van theaters, tot festivals tot gymzalen. Met hun werk wil De Dansers inspireren tot lijfelijkheid en verbinding, juist in een versplinterende samenleving waarin we steeds meer op schermpjes leven.



Cultuurhuis De Klinker

Cultuurhuis De Klinker is dé plek in de regio waar ontmoeting, beleving en emotie samenkomen -precies wat Hush van De Dansers belichaamt. Een explosie van livemuziek en dans die je niet alleen ziet, maar voelt. De Klinker brengt voorstellingen die raken en verbinden. Hier ontdek je theater dat verrast, ontroert en inspireert. Op 26 maart neemt Hush je mee in een wereld vol muziek en beweging.

Hush – De Dansers | Cultuurhuis De Klinker |woensdag 26 maart 19:30 – 20:25 uur

Esther Bulder