Harma Zwiers lijsttrekker Lokaal Betrokken

STADSKANAAL – Exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 hebben de leden van Lokaal Betrokken Harma Zwiers unaniem gekozen tot lijsttrekker.



Dat gebeurde op voordracht van het bestuur. Daarmee lost ze Jur Mellies af die bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en 2022 nog lijsttrekker was. “Ik had het bestuur al eerder laten weten niet beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap”, zegt Jur Mellies. “Harma doet het gewoon hartstikke goed als fractievoorzitter en dan is het niet meer dan logisch het stokje over te dragen: ze is gewoon de beste kandidaat.” Dat vonden de leden dus ook want ze werd unaniem verkozen.



Voorzitter Frank Piek is blij met het lijsttrekkerschap van Zwiers: “Ze loopt al vanaf het begin mee en heeft zich door de jaren heen super ontwikkeld. Als fractievoorzitter is ze ‘het gezicht’ van Lokaal Betrokken en staat ze haar ‘mannetje’ in het politieke debat. “Ze geniet het vertrouwen van alle leden.”



Nieuwbakken lijsttrekker Harma Zwiers: “Ik voel mij vereerd en dankbaar voor het vertrouwen van de leden. Lokaal Betrokken staat dichtbij de inwoners en daar zet ik mij met hart en ziel voor in. Met de kennis en ervaring binnen de partij, en de waardevolle input van onze inwoners, gaan we hard aan de slag om de uitdagingen aan te pakken en samen met onze inwoners te zorgen voor een gemeente waar het fijn is om te wonen, werken en leven.”

