Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Onstwedde

ONSTWEDDE – Vanmorgen organiseerden de wandelcoaches een wandeling door Onstwedde. Hieronder het verslag met foto’s, gemaakt door Jan Bossen.

Vanmorgen was er weer een mooie wandeling in het kader van WandelenWerkt. Het startpunt deze keer was “de Brinkhof” in Onstwedde. Hier stond om 8.45 uur de koffie weer klaar en konden de wandelaars die zich voor deze wandeling hadden opgegeven zich melden bij de coaches.

Ook deze keer weer de drie gebruikelijke afstanden, 10-, 8- en 6 kilometer. De groep voor 10 kilometer ging om 9.15 uur op pad, steeds om de 15 minuten gevolgd door een van de andere afstanden. De wandeling ging vanuit de Brinkhof direct langs de zogenaamde “Bedelboerderij“, op de hoek van de Dorpsstraat en de Hardingstraat. De boerderij dankt zijn bijnaam aan een wel heel bijzonder feit. In 1795 was de Franse opmars niet te stuiten. De boeren en burgers in het kerspel Onstwedde waren onrustig. Het is al alom bekend dat de Fransen rovend en stelend rondtrokken, hierbij geen enkel middel onbenut latend. Besloten werd daarom dat in geval van plunderingen en schade een ieder naar draagkracht zou bijdragen om de gedupeerde schadeloos te stellen.

Nu waren er in Westerwolde ook Engelsen gelegerd om de Westerwolders bij te staan tegen de Franse opmars. Maar ook deze wisten van drinken, roven en plunderen. Ze kwamen na een drankfestijn terecht bij de boerderij van Abel Boels. Maar omdat er niets te halen viel hebben ze de boerderij in brand geschoten. Boels wilde toen verhaal halen voor de schade. Er lag immers een getekende afspraak. Maar veel van de inwoners van Onstwedde, en met name die uit Veenhuizen, gaven niet thuis. Er waren uitspraken van de drost van Wedde, en verkondingen vanaf de kansel van de kerk nodig om er voor te zorgen dat de boerderij uiteindelijk kon worden herbouwd. Maar er was wel ruim 10 jaar mee heen gegaan. En door de manier waarop het geld uiteindelijk bij elkaar geschraapt werd, werd de boerderij spottend wel de “Bedelburcht of Bedelboerderij “genoemd. Leuk detail, Abel Boels is later nog wel burgemeester geworden.

Via de Kerklaan ging de wandeling over het smalle pad langs de ijsbaan. Ook hier heeft in de 15e eeuw een luguber gebeuren plaats gevonden. De pastoors van Onstwedde hadden het vaak aan de stok met de familie Addinga uit Wedde. Deze bestuurden namens het vorstbisdom Münster en de abdij van Corvey Westerwolde. In 1474 werd de nieuw gekozen pastoor in opdracht van Haye Addinga vermoord. Hij werd achter een paard gebonden en over de grond gesleept totdat hij stierf.

Via het parkje de kampvennen, de Meulenpoale en Höfte ging het richting Holte. Onderweg werd even stil gestaan bij het kunstwerk van Magda Lagerwerf, de Hooiruiters. Deze zijn hier geplaatst in 1983. Deze ruiters bestaan uit een aantal driehoeken, zelfs hun basis is een driehoek, en ze zijn ook geplaatst in een driehoek.

Nadat hier even rust was gehouden ging de wandeling verder om over de Holte, via de Heideweg, weer richting Onstwedde te wandelen. Hierbij ging het richting het Dokter Hommesbos. Dokter Hommes was chirurg en directeur van het st Lucas ziekenhuis in Winschoten. Hij bezat ook een zomerverblijf in het bos. De fundering van dit verblijf is nog duidelijk zichtbaar en de wandelaars passeerden ook nog het oude, oorspronkelijke toegangshekje van het huisje.

Via de Beukenweg ging de wandeling weer richting Brinkhof. En hier stond zoals gebruikelijk voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten het was weer een schitterende wandelochtend onder een strak blauwe hemel.

Jan Bossen