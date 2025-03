Zeldzame zeehond Ebbie terug naar zee

PIETERBUREN – De zeldzame, zwarte zeehond Ebbie is vrijdag vrijgelaten bij Schiermonnikoog. Na een opvangperiode van twee maanden in Zeehondencentrum Pieterburen, was ze klaar voor een terugkeer naar het wild. Ze is daarmee bovendien een van de laatste zeehonden die in Pieterburen is opgevangen, voordat het centrum verhuist naar Lauwersoog.



Bijzondere vrijlating

Afgelopen vrijdag werd Ebbie onder toeziend oog van de medewerkers van het Zeehondencentrum vrijgelaten op een zandplaat bij Schiermonnikoog. Ze ging samen met grijzezeehondenpup Omid, die ongeveer dezelfde periode in de opvang zat. Terwijl Omid snel naar het water bobberde, had Ebbie wat meer tijd nodig om aan haar omgeving te wennen. Uiteindelijk zwommen ze beide naar de horizon.

Normaal gesproken vindt een vrijlating plaats met een klein gezelschap van bezoekers, maar dit keer was ook de pers aanwezig om het bijzondere afscheid vast te leggen. Bovendien keken er duizenden mensen via een livestream mee vanaf de bank.



Ebbies verblijf in het centrum

Ebbie werd op 3 januari gevonden op een druk strand bij Egmond, in Noord-Holland. Ze was mager en werd omringd door mensen en honden, waardoor ze geen rust kon vinden. Verplaatsen was niet mogelijk, dus werd ze overgebracht naar het Zeehondencentrum Pieterburen. Bij de intake werd haar leeftijd geschat op zeven tot tien dagen. Ze was gezond, op een paar kleine, oppervlakkige wondjes aan haar kop en flippers na.



Omdat Ebbie bij het moment van opvang nog haar witte geboortevacht had, bleek pas na een week in de opvang ze een melanistische zeehond is. Toen ze verhaarde, kwam er tot de verrassing van het team een volledig zwarte vacht tevoorschijn. Melanisme is het tegenovergestelde van albinisme: geen gebrek aan pigment, maar juist een overschot aan melanine, wat zorgt voor een zwarte vacht. Bij zeehonden komt dit zelden voor. In Nederland heeft zo’n donkere kleur geen invloed op hun overlevingskansen – zeehonden staan aan de top van de voedselketen en hebben geen natuurlijke vijanden.



Volgens András Máté Ludányi, dierenarts bij het Zeehondencentrum, kende het verblijf van Ebbie weinig bijzonderheden: “Haar verblijf in het centrum verliep grotendeels rustig. In het begin had ze wat bloedingen bij haar navel, maar gelukkig raakte dit niet geïnfecteerd. Opvallend was dat ze al na vijf dagen zelfstandig begon te eten – veel sneller dan gemiddeld bij jonge zeehonden.”



Verhuizing

Ebbie behoort tot de laatste zeehonden die in Pieterburen worden opgevangen, voordat het centrum verhuist naar het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. Op 26 april gaat het nieuwe thuis van Pieterburen open voor publiek. Het Zeehondencentrum streeft ernaar zo min mogelijk dieren verhuizen en hoopt dat de zeehonden in Pieterburen kunnen blijven tot hun terugkeer naar zee.



Zeehondencentrum Pieterburen

Foto’s: Jeroen Hoekendijk