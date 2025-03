Certificaten en een plaquette voor leerlingen en leerkrachten VSO De Meentschool

WINSCHOTEN – Leerlingen van VSO De Meentschool hebben in het kader van het Gouden Handen Project werkstukken voor het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda gemaakt. Hiervoor kregen ze vanmiddag certificaten uitgereikt. De school kreeg naast een certificaat ook een plaquette.

Het Gouden Handen Project is een initiatief van Odd Fellow loges in Zuidoost Groningen. Odd Fellows horen bij de Internationale organisatie “The Independent Order of Odd Fellows”. In Winschoten participeren de F.D. Roosevelt Loge en de Guldenroede Club van de Odd Fellows aan dit project. Met het Gouden Handen project willen ze leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen, de gelegenheid bieden om aan het grote publiek te laten zien wat zij allemaal kunnen. Zij hebben immers Gouden Handen!

In de maatschappij worden leerlingen die praktisch ingesteld zijn, vaak ondergewaardeerd. Eén van de doelstellingen van de Odd Fellows is het tonen van maatschappelijke betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Door dit project samen met de scholen uit te voeren, wordt hier aan voldaan.

Dit is de vierde keer dat door de commissie Gouden Handen in Winschoten een project wordt uitgevoerd.

2018: Leerlingen van de toenmalige “De Flint ”praktijkschool in Winschoten, hielpen mee bij de aanleg van een binnentuin in het verpleeghuis “Old Wolde” in Winschoten.

2023: Leerlingen van de afdeling Groen van het VMBO van het Dollard College in Winschoten, maakten insectenhotels die aan het goede doel werden geschonken en ook voor het goede doel werden verkocht.

2024: Leerlingen van PrO Dollard/Winschoten maakten metalen bloemen voor in de tuin van verpleeghuizen in Blijham en Winschoten en voor een hospice in Winschoten.

2025: Het project is dit jaar in samenwerking met VSO De Meentschool in Winschoten en het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda.

Het project werd dit jaar grootser opgezet dan de vorige keren. Alle 62 leerlingen van de school deden mee. Deze school voor voortgezet speciaal onderwijs is onderdeel van SOOOG.

De leerlingen hebben bij de praktijkvakken: houtbewerking, creatief, en groen écht samengewerkt om de geschenken vorm te geven. Tijdens dit project hebben de leerlingen aan doelen gewerkt en bepaalde technieken eigen gemaakt. De ‘ruwe’ materialen zijn door welwillende bedrijven gesponsord en bewerkt tot ware kunstwerken!

Het project werd vanmiddag op feestelijke wijze op de VSO De Meentschool afgesloten. Hierbij waren naast leden van de F.D. Roosevelt Loge Winschoten en de Gulden Roede Club, onder anderen burgemeester Cora-Yfke Sikkema en namens het Ommelander Ziekenhuis de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis: dr. Bas Wallis de Vries, mevrouw Blaauboer en de heer Loupatty van Vrienden van het OZG aanwezig.

De middag werd geopend door mevrouw Claudia Browne van de F.D. Roosevelt Loge. Zij vertelde onder de indruk te zijn van de prachtige werkstukken die de leerlingen hebben gemaakt en betuigde namens de loge haar respect voor de leerlingen en de leerkrachten. ‘Jullie zijn speciaal, doorzetters, hebben in goed teamverband gewerkt en verdienen een 10 met een griffel’, aldus mevrouw Browne. Op het podium staan de werkstukken die de leerlingen hebben gemaakt en die straks een mooi plekje in het Ommelander Ziekenhuis krijgen. Dit zijn prachtige grote houten bloembakken met een binnenbak waar meerjarige planten in geplant worden, borden voor de beweegtuin, vazen met bijna niet van echt te onderscheiden bloemen van klei en fleurige kleine bloembakken met tulpen. Deze worden ook te koop aangeboden.

Dr. Bas Wallis de Vries onthulde samen met een aantal leerlingen de kunstwerken. “Ik voel me bevoorrecht, zei hij. ‘Ik ben niet jarig en krijg toch zulke prachtige cadeaus, die kleur gaan geven aan het ziekenhuis. ‘Samen de beste zorg dichtbij, en jullie geven samen de mooiste cadeaus dichtbij’. Een mooier compliment konden de leerlingen niet krijgen!

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema was ook diep onder de indruk. Omdat de leerlingen hebben laten zien dat ze gouden handen hebben, kregen ze allemaal door haar persoonlijk een certificaat overhandigd en mochten ze met de burgemeester op de foto.

Voor de school was er ook een certificaat, al moest die meteen na afloop weer worden ingeleverd. Het certificaat wordt, samen met foto’s, genomen van het maken van de kunstwerken, ingelijst en krijgt dan een mooi plekje in de school. Ook was er voor de school een plaquette, met daaraan een toepasselijk paars lint, de kleur van het OZG.

In haar toespraak bedankte Claudia Browne ook alle sponsoren die het project mogelijk hebben gemaakt. Ook kregen alle leerlingen door Ricky van den Aker een zaklampje uitgereikt.

Voor de leerlingen staan er nog twee leuke activiteiten op het programma. Zij bezoeken binnenkort het ziekenhuis. In mei worden de leerlingen getrakteerd op een bezoek aan het kinderhotel van de Burcht in Wedde. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door de heer Ferrari. Er worden daar voor hen allerlei activiteiten georganiseerd.

