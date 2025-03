Groninger Niet Weggooien Tour: op zoek naar objecten, documenten en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog

GRONINGEN, WESTERWOLDE – Heb je nog een voorwerp uit de Tweede Wereldoorlog waar je meer over wilt weten of een verhaal over wilt vertellen? Kom dan tijdens de Groninger Niet Weggooien Tour van 5 april t/m 24 mei langs bij een van de vijf deelnemende musea! Van poesiealbums, brieven en foto’s tot speldjes en fietsplaatjes, alles is welkom.

Tijdens de Groninger Niet Weggooien Tour zijn experts op zoek naar verhalen achter de objecten, documenten en foto’s uit de oorlog die bezoekers meenemen. Ze gaan in gesprek met Tweede Wereldoorlog-experts over hun meegebrachte object(en). Experts als Joël Stoppels (Battlefield Tours), Frank von Hebel (Dagblad van het Noorden), medewerkers van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen en museumconservatoren vertellen over de opvallende kenmerken en de historische context ervan. Verhalen die tijdens de tour naar boven komen, worden genoteerd en later uitgeschreven. Zo wordt alles goed geregistreerd. Meegebrachte spullen kunnen eventueel ondergebracht worden bij een van de betrokken instellingen, die het opnemen in hun collectie en zo bewaren voor de toekomst. Maar dat hoeft natuurlijk niet; de objecten kunnen ook weer mee naar huis. Van tevoren aanmelden is niet nodig.

Data & tijden

zat. 5 april 13:00-17:00 uur – Oorlogsmuseum Middelstum, Oude Schoolsterweg 24, Middelstum

wo. 9 april 13:00-17:00 uur – Victory Museum Grootegast, Legolaan 1c, Grootegast

zat. 12 april 13:00-16:00 uur – Museum aan de A in Akerk, Akerkhof 2, Groningen

zat. 19 april 13:00-17:00 uur – Kamp de Beetse, Zevenmeersveenweg 10, Sellingen

zat. 24 mei van 13:00-17:00 uur – het MOW I Museum Westerwolde, Hoofdweg 161, Bellingwolde

Organisatie

De Groninger Niet Weggooien Tour wordt georganiseerd door Museum aan de A, Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, Battlefield Tours, Victory Museum Grootegast, Oorlogsmuseum Middelstum, Akerk, Kamp de Beetse en het MOW I Museum Westerwolde met medewerking van de Synagoge Groningen. De tour sluit aan bij de landelijke Actie Niet Weggooien. Dit is een initiatief van musea en instellingen die zich met de Tweede Wereldoorlog bezighouden. Het doel is om voorwerpen en documenten uit de oorlogsjaren die nu nog bij mensen thuis liggen, te bewaren voor de toekomst.

80 jaar vrijheid Groningen

De Groninger Niet Weggooien Tour is onderdeel van 80 jaar vrijheid Groningen. Meer dan 150 partijen in de provincie Groningen brengen mensen bij elkaar om met kunst, cultuur en erfgoed – op kleine schaal – samen te werken aan vrijheid. Meer informatie: www.80jaarvrijheidgroningen.nl.

80 jaar vrijheid is een initiatief van Museum aan de A en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Groningen, alle Groninger gemeenten, Vfonds, Stichting Beringer Hazewinkel, Het Cultuurfonds Groningen, Mondriaanfonds, Scholten Kammingafonds en VSB fonds.

Aanmelding is niet nodig en deelname is gratis. Bovendien krijgt iedereen die een object, document of foto uit de Tweede Wereldoorlog meebrengt gratis toegang tot het desbetreffende museum.

Museum aan de A

Foto’s: Joost Nuijten