Grote opknapbeurt voor de Beukenlaan in Winschoten

WINSCHOTEN – De Beukenlaan in Winschoten is in slechte staat en wordt vernieuwd. In overleg met buurtbewoners heeft de gemeente Oldambt een plan opgesteld. De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. In februari 2025 zijn de eerste bomen verwijderd. Daarnaast wordt een aantal huurwoningen van Acantus in de Bomenbuurt verduurzaamd. Ook deze werkzaamheden zijn al van start gegaan.

Aanpak van de Beukenlaan

De rijbaan van de Beukenlaan vertoont verzakkingen en de voetpaden zijn beschadigd door boomwortels. Ook is er een tekort aan parkeerplaatsen. Daarom wordt de weg versmald en voorzien van een stevige fundering om verzakkingen te voorkomen. Dit biedt bovendien ruimte voor extra parkeergelegenheid. De oude bomen maken plaats voor nieuwe, gezonde exemplaren. Aannemerscombinatie OWC voert deze werkzaamheden in opdracht van de gemeente uit.

Duurzamere huurwoningen

Ook een aantal huurwoningen van Acantus aan de Beukenlaan, Eikenlaan, Prunuslaan en Lindenlaan krijgt een opknapbeurt. Aannemersbedrijf Paas voert de werkzaamheden uit en zorgt ervoor dat de woningen energiezuiniger worden. Dit leidt tot lagere energiekosten en een hoger wooncomfort voor de bewoners.

Vervolgstappen

Alle bomen in de Beukenlaan, Eikenlaan en Lindenlaan zijn geïnspecteerd. De beuken verkeren in zeer slechte staat en zijn inmiddels gekapt. Ook enkele eiken verkeren in slechte staat; hiervoor wordt binnenkort een kapaanvraag voor ingediend.

De verwachting is dat alle werkzaamheden eind 2025 zijn afgerond.

Gemeente Oldambt