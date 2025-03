Leerlingen KC De Bouwsteen gaan de strijd aan met de eikenprocessierups

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 20 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG WEINIG BEWOLKING | IN HET WEEKEND EEN BUI

Ook vandaag is het zonnig, al is er soms een beetje sluierbewolking. Maar dat mag geen naam hebben en het wordt zacht met een maximumtemperatuur van 16 of 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidwesten, windkracht 2 tot 3.

Morgen hebben we ook nog zonnig weer, maar ook dan is het niet helemáál onbewolkt. De temperatuur wind er nog wat bij: die kan tot 18 of 19 graden komen. De wind draait morgen naar het zuidoosten en wordt windkracht 3 tot 4.

In het weekend neemt de bewolking toe en dan is er kans op een paar buien. Maar veel regen valt er nog niet en het is ook in het weekend zacht met middagtemperaturen van 16 á 17 graden. Ná het weekend wordt het koeler met maandag 13 á 14 graden, en dinsdag 10 graden. Het is dan licht wisselvallig met soms zon en soms een bui.