Oude zetmeelfabriek in Zuidwending leeft weer

ZUIDWENDING – De meesten inwoners van Zuidwending en omgeving kennen het pand aan Zuidwending 132 wel: de oude zetmeelfabriek die ooit het kloppende hart was van het dorp. Hier werd in de vorige eeuw niet alleen aardappelzetmeel geproduceerd; het was dé plek die Zuidwending groot maakte. Generaties werkten er en er doen nog steeds talloze verhalen de ronde van mensen die zelf, of via familieleden, een band hebben met deze bijzondere locatie.

Helaas stond het pand de afgelopen twintig jaar leeg en raakte het steeds verder in verval. Wat ooit symbool stond voor bedrijvigheid en werkgelegenheid, werd een stille, vergeten plek.

Ondernemer Bas Koppelman besloot enkele jaren geleden, onder de vlag van Storage Veendam, te investeren in Zuidwending 132. Niet alleen vanwege de rijke historie, maar vooral omdat ze geloven in de toekomst van deze unieke plek. Ze zagen de potentie om dit karakteristieke gebouw weer van waarde te laten zijn voor Zuidwending en de regio. Inmiddels hebben ze er moderne, flexibele opslagruimtes gerealiseerd voor lokale ondernemers, ZZP’ers en particulieren. De belangstelling was direct groot: de eerste ruimtes waren meteen verhuurd en ze zijn inmiddels volop bezig met uitbreiding. Zuidwending 132 groeit stap voor stap weer uit tot een bruisende plek van bedrijvigheid, aldus de succesvolle ondernemer.

Meer dan opslag alleen

‘Voor ons is het meer dan alleen opslag bieden. Zuidwending 132 moet weer een plek worden waar mensen samenkomen, ondernemen en bouwen aan iets moois. We investeren in duurzaamheid, veiligheid en uitstraling, zodat het een plek is waar je met trots komt en werkt.

We zijn trots op wat we tot nu toe hebben bereikt. En eerlijk is eerlijk: dat was niet gelukt zonder de steun van de buurt. Veel mensen spraken ons aan met de boodschap dat ze blij zijn dat er na twintig jaar eindelijk iemand is die serieus investeert in het pand en in de leefbaarheid van de omgeving’, aldus Koppelman.

Maar die vooruitgang ging niet zonder slag of stoot…

‘Wat velen misschien niet weten, is dat de weg tot hier allesbehalve eenvoudig is geweest. Zuidwending 132 stond jarenlang leeg en raakte steeds verder in verval. In die periode groeide het pand uit tot een plek waar zorgen over waren. Er was sprake van hangjeugd, illegale afvaldumpingen en zelfs signalen van prostitutie en andere ongewenste activiteiten’.

Vanaf het moment dat Koppelman eigenaar werd, was de eerste prioriteit om dit te stoppen en de veiligheid en leefbaarheid te herstellen. In nauw overleg met de buurt zijn de eerste concrete stappen gezet: Alle gebouwen en opstallen zijn zorgvuldig afgesloten om ongewenste toegang te voorkomen. Het terrein is opengesteld en overzichtelijk gemaakt, zodat het geen afgesloten of onveilige plek meer was. Er is camerabewaking geïnstalleerd, waardoor rust en veiligheid zijn teruggekeerd.

‘Dankzij deze maatregelen en de betrokkenheid van de buurt is Zuidwending 132 nu weer een plek waar je met vertrouwen langsloopt. En steeds meer ondernemers kiezen ervoor om hier hun activiteiten te vestigen’.

Toch niet vanzelf gegaan

‘Vanaf het begin hebben we met open vizier en in goede samenwerking met de omgeving gewerkt. Helaas kunnen we dat niet van alle partijen zeggen. Met name de gemeente Veendam heeft ons herhaaldelijk verrast met onduidelijkheid, tegenstrijdige communicatie en een gebrek aan medewerking. Ondanks onze inspanningen om constructief samen te werken, is dat tot op de dag van vandaag een uitdaging gebleven’, aldus Koppelman.

‘Dit heeft ons niet ontmoedigd, maar het heeft ons wel aan het denken gezet. Waarom wordt een ondernemer die investeert in de leefbaarheid, veiligheid en toekomst van een unieke plek als Zuidwending 132 niet als partner gezien? Waarom maken we het in deze regio zo moeilijk voor mensen die vooruit willen?

Binnenkort delen we meer… Wij geloven in openheid en transparantie. Daarom zullen wij binnenkort uitgebreider delen wat er de afgelopen jaren écht is gebeurd—en wat nog steeds speelt. Niet om te wijzen of te klagen, maar omdat we vinden dat dit verhaal vertelt moet worden. Voor iedereen die gelooft in samenwerking en vooruitgang. Voor iedereen die vindt dat deze regio kansen verdient. En voor iedereen die wil begrijpen waarom wij, ondanks alles, blijven investeren in Zuidwending 132′, aldus Koppelman.

Wordt vervolgd….

Bron en foto’s: Peter Panneman