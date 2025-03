Samenwerken aan de woonopgave voor Groningen

GRONINGEN – Hoe realiseren we samen 28.5000 nieuwe, betaalbare woningen op de juiste plek? Die vraag stond vandaag centraal tijdens het Groninger Wooncongres dat de provincie organiseerde in het provinciehuis in Groningen. Het congres was bedoeld om de provincie, gemeenten, woningcorporaties, bouwers en ontwikkelaars bij elkaar te brengen en samen het gesprek te voeren over de woonopgave voor onze provincie.



De woonopgave

De nieuwe gedeputeerde van Wonen, Pascal Roemers, opende het congres: “De woningnood is groot, ook in Groningen. Onze grootste uitdaging is het verbeteren van de kwaliteit van onze woningvoorraad, bijvoorbeeld een woning energiezuinig of geschikt maken voor jongeren of juist voor ouderen. Herstructurering werkt als een hefboom, het draagt bij aan het realiseren van nieuwbouw. Én het is goed voor de leefbaarheid van wijken en dorpen. Voorbeelden hiervan zien we bij de Suikerzijde in de Stad en het Sint Lucas Ziekenhuis in Winschoten waar appartementen in worden gebouwd. Daarom investeert de provincie de komende periode vier miljoen euro in de herstructurering van bestaande bouw. Ik roep het Rijk dan ook op om met ons mee te doen”.



Ontwikkelingen op de woningmarkt

Verder bespraken Liesbeth Spies (voorzitter Aedes, vereniging van woningcorporaties), Rik van Niejenhuis (wethouder gemeente Groningen) en Jacos van Zelst (directie Realisatie Woningbouw, ministerie VRO) de belangrijkste trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Vervolgens werd er in deelsessies kennis uitgewisseld over een betaalbare woningvoorraad, de Wet versterking regie volkshuisvesting, wonen en zorg in de praktijk en herstructurering.

Provincie Groningen