Stadskanaal protesteert bij Rijk tegen eventuele opslag kernafval in zoutkoepels

ONSTWEDDE – De gemeente Stadskanaal verzet zich krachtig tegen een eventueel voornemen tot opslag van radioactief afval in de zoutkoepel Onstwedde. De onzekerheden over de veiligheid, de nadelige effecten op de leefomgeving en economie, en de maatschappelijke bezwaren maken dit plan onaanvaardbaar. Het college van B&W zendt deze zienswijze naar staatssecretaris Jansen van Milieu en roept het Kabinet op om de zoutkoepel Onstwedde definitief van de lijst te schrappen. Ook verzoekt Stadskanaal om duurzame alternatieven voor opslag te onderzoeken die geen bedreiging vormen voor inwoners en de regio.

Het kabinet wil meer energie opwekken met kerncentrales en dat betekent dat er ook meer kernafval moet worden opgeslagen. Het Rijk heeft daartoe een conceptprogramma (NPRA) opgesteld waarin staat hoe moet worden omgegaan met radioactief afval vanuit kerncentrales. Dit gebeurt tijdelijk (tot 100 jaar) bovengronds in Zeeland, maar het Rijk zoekt ook naar locaties voor definitieve opslag. Daarvoor komen onder meer de zoutsteenlagen in Noord-Nederland in beeld. Het zoutgesteente zit veelal op enkele kilometers diepte maar er zijn enkele zoutkoepels waarbij dit zoutgesteente dicht onder de oppervlakte ligt. Eén daarvan ligt onder Onstwedde. De zoutlaag begint daar op ca. 200 meter diepte.

“Er kleven te veel bezwaren aan opslag van kernafval in zoutkoepels”, aldus wethouder Hofstra van Stadskanaal. “Het is onduidelijk of ondergrondse opslag technisch haalbaar is. Uit ervaringen in Duitsland, Amerika en Denemarken blijkt dat er grote milieurisico’s aan verbonden zijn. Daarnaast blijkt uit berekeningen dat voor opslag in de zoutkoepels van Onstwedde, bovengronds 2,5 vierkante kilometer terrein moet worden ingericht voor opslag van zout en faciliteiten. Dat is meer dan de oppervlakte van het complete dorp Onstwedde. De ondergrondse opslag en bovengrondse ruimtelijke consequenties zijn schadelijk voor het imago van de regio en de leefbaarheid op de langere termijn.”

De gemeente Stadskanaal heeft sinds 1976 vaker bij het Rijk aangegeven tegen de opslag van radioactief afval in zoutkoepels te zijn. Hoewel in de huidige discussie niet eerder dan in 2035 een besluit wordt genomen en een eindberging pas over zo’n 100 jaar klaar moet zijn, dient de gemeente de zienswijze toch nu in zodat het Rijk dit signaal meeweegt in de afwegingen. Ook inwoners zelf kunnen tot en met 24 maart een zienswijze indienen tegen de opslag van kernafval in zoutkoepels, via www.platformparticipatie.nl , onder NPRA.

Gemeente Stadskanaal