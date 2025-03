Supertrap komt met hun ‘Goodbye Stranger’ tour naar Winschoten

WINSCHOTEN – De Nederlandse band Supertrap brengt na drie succesvolle theatertours: ‘Live in Paris’, ‘Breakfast in America’ en ‘Crime of the Century’, dit seizoen opnieuw de geniale muziek van Supertramp naar het theater. Met Goodbye Stranger!! neemt Supertrap – dé Nederlandse tributeband van Supertramp – afscheid van de Nederlandse theaters. Op zaterdag 17 mei staan deze doorgewinterde muzikanten van Supertrap in De Klinker.



Winschoten – Sluit je ogen en je hoort en voelt Supertramp. Heb je je ogen open dan ervaar je Supertramp gehuld in prachtig licht en met pakkende visuals.



Het album Crime of the Century was in 1974 voor Supertramp de grote doorbraak. De unieke “Supertrampsound”, die zich kenmerkt door zijn enorme muzikaliteit, dynamiek en de ragfijne arrangementen, was hiermee geboren. Daarna volgden er nog meer succesvolle albums zoals: Breakfast in America, Crisis? What Crisis?, Even in the Quietest Moments en Famous Last Words.

Na drie succesvolle shows neemt Supertrap je nog één keer mee op een onvergetelijke reis langs de betoverende tijdloze klanken, de enorme muzikaliteit, dynamiek en de ragfijne arrangementen van Supertramp. Met de voorstelling ‘Goodbye Stranger’ neemt de band afscheid van de Nederlandse theaters. Alle grote hits en iconische nummers komen nog één keer voorbij. Denk aan ‘School’, ‘Logical Song’, Fool’s Overture en natuurlijk ‘Goodbye Stranger’.



In de afgelopen jaren groeide Supertrap uit tot dé Nederlandse tributeband van Supertramp. De passie en energie van de topmusici zorgen voor kippenvelmomenten en brengen de magie van Supertramp écht tot leven. Wat is die magie eigenlijk? Hoe was de samenwerking tussen de bandleden? Hoe kregen ze succes? Hoe verging het ze nadat die samenwerking stopte? En wat betekent hun muziek tot op de dag van vandaag? Je hoort het, je ziet het en je beleeft het in ‘Goodbye Stranger’.



Supertrap toont aan dat deze muziek tijdloos is en heeft als missie om de thema’s van toen, zoals liefde, macht en religie naar het NU te brengen! Een avond die de ware Supertramp liefhebber niet wil en mag missen!



Supertrap speelt zaterdag 17 mei om 20.15 uur in Cultuurhuis De Klinker.

