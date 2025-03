UWV: Thuiswerken raakt facilitaire dienstverlening

GRONINGEN – Sinds de coronapandemie ziet de facilitaire dienstverlening er anders uit. Dit komt vooral door de opkomst van het hybride werken en de verandering van het kantoorgebruik. Er zijn minder facilitaire banen dan voor de coronapandemie. Ondanks de krimp blijft er vraag naar facilitair personeel. De nadruk ligt echter meer dan voorheen op gastvrijheid en servicegerichtheid.

Eind februari 2025 verstrekte UWV 6.451 WW-uitkeringen in provincie Groningen. Dat is vrijwel gelijk aan vorige maand (-6) en 223 (+3,6%) meer dan vorig jaar. De provincie Groningen telde eind februari 285 werkzoekenden met een WW-uitkering in een beroep binnen de facilitaire dienstverlening. Veelal gaat het om functies in schoonmaak, beveiliging en catering. De wereld van de facilitaire dienstverlening verandert snel. Werkzoekenden moeten hierop inspelen om kansrijk te blijven op de arbeidsmarkt.

Minder banen in facilitaire dienstverlening door thuiswerken

Meer dan de helft van de Nederlanders werkt sinds de coronapandemie wel eens thuis. Vooral op woensdagen en vrijdagen is het veel minder druk op kantoren. Ook stoten veel grote bedrijven kantoorruimte af. De facilitaire dienstverlening, zoals de schoonmaak, catering en beveiliging, heeft zich hieraan moeten aanpassen. Een rapport van UWV beschrijft de Ontwikkeling in facilitair werk sinds de coronapandemie. Door de verminderde kantoorbezetting en de daling van het aantal kantoren is er minder personeel nodig. In de sector schoonmaak en facility management was de werkgelegenheid in de arbeidsmarktregio Groningen eind 2024 met bijna 5.000 werknemersbanen 2% lager dan in 2019. Landelijk was in dezelfde periode sprake van een banenverlies van bijna 10%. Het baanverlies was sterker in stedelijke gebieden. Daar zijn meer ‘thuiswerksectoren’, zoals de ICT, overheid en financiële instellingen.

Veranderingen in facilitair werk

Met de opkomst van het hybride werken is de functie van het kantoor omgeslagen. Het kantoor is niet alleen meer een locatie om te werken, maar vooral ook een plek waar werkenden kunnen samenkomen. Veel organisaties zijn hun kantooromgeving hierop gaan inrichten, waarbij beleving centraal staat. Onbemande catering of zelfservice op rustige kantoordagen zijn nieuwe concepten van facilitaire bedrijven als gevolg van de afgenomen kantoorbezetting en de vermindering van het aantal kantoren. Er is daarom meer behoefte aan een flexibele inzet van personeel.

Inhoud en rollen veranderen

Ondanks het verminderde aantal banen blijft er vraag naar facilitaire medewerkers. In de provincie Groningen stonden eind 2024 zo’n 450 vacatures open voor functies in de facilitaire dienstverlening. Het gaat dan vooral om schoonmakers, facilitair managers en beveiligingspersoneel waarbij receptie- en telefoontaken worden gecombineerd. Kantoren worden steeds meer een ontmoetingsplek, waarbij facilitaire diensten een belangrijke rol vervullen in de beleving. Sociale vaardigheden, gastvrijheid en een servicegerichte houding van facilitair personeel worden daarbij steeds belangrijker. Ook verandert de invulling van beroepen. De rol van beveiliger van kantoren wordt bijvoorbeeld steeds vaker gecombineerd met die van receptionist of wordt een nieuwe rol zoals gastheer of gastvrouw.

Ontwikkeling WW-uitkeringen februari 2025

Eind februari 2025 verstrekte UWV 6.451 WW-uitkeringen in de provincie Groningen. Ten opzichte van vorige maand is het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk (-0,1%). Ook landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk (+0,1%). Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger. De regionale stijging is 223 uitkeringen (+3,6%). Deze toename is kleiner dan de landelijke stijging van het afgelopen jaar (+9,2%).

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op Arbeidsmarktinformatie (werk.nl).

Openstaande vacatures facilitaire beroepen provincie Groningen

UWV