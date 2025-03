Vanaf nu beschikbaar: €1.900,- subsidie om jouw huis mee te isoleren

WESTERWOLDE – Heeft jouw huis een laag energielabel? Of is nog niet alles goed geïsoleerd? Dan kom je in aanmerking voor gratis isolatie zonder eigen investering. Woningeigenaren van Westerwolde kunnen deze subsidie nu aanvragen. Je mag zelf kiezen uit spouwmuurisolatie, vloerisolatie, bodemisolatie en dakisolatie.



Subsidie: welke voorwaarden moet je aan voldoen?

Om €1.900,- subsidie te ontvangen om jouw huis te verbeteren, is het belangrijk dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

Jouw huis heeft een energielabel van D, E, F of G.

Weet je niet wat jouw energielabel is of heb je er geen? Dan is het belangrijk om te kijken naar hoe goed je huis al geïsoleerd is. Als er twee bouwdelen (dak, muur, raam of vloer) niet (goed) zijn geïsoleerd, kom je ook in aanmerking voor de subsidie.



Goed om te weten:

Dit is een 100% subsidie aangeboden door de gemeente Westerwolde, u hoeft niets zelf te investeren. Met €1.900 kunt u bijvoorbeeld tot 76 m² spouwmuurisolatie, 42 m² vloerisolatie of 50 m² bodemisolatie laten aanbrengen, geheel gratis zonder eigen bijdrage.



Bent u geïnteresseerd en wilt u weten of u gebruik kan maken van deze subsidie?

Bezoek dan www.isolatieloket.nl/westerwolde voor alle informatie en het aanvraagproces. Vragen of wilt u meer informatie? Ons team staat klaar om u te helpen op werkdagen tussen 9 en 17 uur via 050 – 240 00 45.

Frank van der Lei