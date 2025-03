Workshop Meer met Word in bibliotheek Ter Apel

TER APEL – Op maandag 14 april om 15.00 in de Bibliotheek van Ter Apel wordt de workshop Meer met Word gegeven.

Microsoft Word, of alleen Word is een van de meest gebruikte tekstverwerkers ter wereld. Maar weet je dat je er heel veel mee kunt? Het is meer dan een programma waarmee je teksten maakt. In deze workshop leer je de mogelijkheden van Word zoals uitnodigingen maken of kleurplaten. Je leert hoe je documenten met je tekst mooier maakt met opmaakelementen, zoals leuke plaatjes, bewegende animaties en foto’s. Je leert hoe je de letters een mooi kleurtje geeft en hoe je paginanummers zet. De mogelijkheden zijn bijna eindeloos. Neem je laptop mee en ontdek een wereld van creativiteit in Word.

Meedoen is gratis, ook als je geen lid bent van de bibliotheek. Opgave via de agenda; biblionetgroningen.nl/agenda/westerwolde of via de balie van de bibliotheek.

Harma de Roo