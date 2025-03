HSV Westerwolde viert 60 jarig bestaan met receptie bij Partycentrum Rendering

WESTERWOLDE, VLAGTWEDDE – HSV Westerwolde is op 23 maart 1965, na een fusie tussen de visclubs Veelerveen en Vlagtwedde, opgericht. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan organiseerden ze vanmiddag een receptie en info middag in partycentrum Rendering te Vlagtwedde.

De receptie werd geopend door voorzitter Jan Steenhuis. Voor hem en de vereniging is deze dag er een met een dubbel gevoel. Vanmorgen hebben ze namelijk afscheid genomen van de heer Geert Katuin, een van de oprichters van de vereniging. De heer Katuin is vorige week in het ziekenhuis overleden. Jan heeft hem daar nog bezocht. Hij kreeg de woorden: ‘Mok dr een mooi feestje van!’ mee. In zijn toespraak haalde een emotionele voorzitter enkele herinneringen aan de medeoprichter op.

In de gemeente Westerwolde zijn zes hengelsportverenigingen actief, die samen meer dan 4.500 leden hebben. Een daarvan is Hengelsportvereniging (HSV) Westerwolde. De vereniging ontstond in 1965 na een fusie tussen de hengelsportverenigingen Vlagtwedde en Veelerveen.

Vanmiddag werd bij Partycentrum Rendering ter ere van het 60 jarig bestaan van HSV Westerwolde een receptie met infomarkt georganiseerd. Naast een stand met informatie over de hengelsportvereniging waren er stands van hengelsport van Hoorn Vlagtwedde en visbeleving en forelvijvers Oetz Valthermond. Er was een doorlopende foto presentatie over jeugdvissen, monitoren en viswedstrijden en er stonden aquariums met in Westerwolde voorkomende vissen. Door middel van zoekplaten kon je uitvinden om welke soorten het ging. Sportvisserij Groningen/Drenthe was aanwezig met een visambulance. Deze is kortgeleden nog ingezet bij de vissterfte in het Mussel-Aa-kanaal. Daarin was door een storing bij Avebe vier dagen zuurstofarm water geloosd. Ook kon een prijs gewonnen worden door het juiste aantal maden in een bak te raden.

Na het openingswoord door Jan Steenhuis nam wethouder van sport Saskia Ebbers het woord. Zij sprak haar bewondering uit over de ontwikkeling van de hengelsportvereniging. Ze prees de leden voor hun passie voor het vissen, de natuurbeheer, hun inzet en de monitoring van vissen. “De gemeente is hier trots op” aldus de wethouder.

Peter Paul Schollema, ecoloog bij Waterschap Hunze en Aa’s, verzorgde voor de pauze een lezing over de vismigratie in Groningen en Drenthe. Hij vertelde over de windes, die via het Eemskanaal en door de stad Groningen naar o.a. de Hunze bij Gieterveen trekken om te paaien. Dit is een afstand van zo’n 60 kilometer. Hierover doen zij ongeveer twee dagen. Door de vissen te monitoren weten de onderzoekers precies waar ze zich bevinden. Veel vissen zijn namelijk door onder anderen leden van Hengelsportvereniging Westerwolde gechipt. Wanneer zij tijdens hun trek bepaalde punten passeren worden de chips door antennes, zoals bij Wessinghuizen, uitgelezen.

Om de vissen voor het chippen en voor onderzoek te vangen worden speciale fuiken geplaatst. De gevangen vissen worden gewogen en gemeten en zo nodig gechipt. Hiertoe wordt de vis eerst verdoofd. Als de handelingen zijn afgewerkt en de vis weer is bijgekomen wordt hij weer uitgezet. Bijzonder detail is dat er deze week een snoek van 110 centimeter is gevangen. Het dier zat nog vol kuit. Normaal gesproken is dat om deze tijd van het jaar niet meer zo. Waarschijnlijk heeft dit met de koude nachten te maken. Ook bijzonder is dat in 2024 een winde is gevangen die in 2013 al was gechipt. De vis was weliswaar in lengte niet veel meer gegroeid, maar wel in gewicht.

Na de pauze, waarin de gasten door visbeleving Oetz op stokbrood met gerookte regenboogforel en zalmforel werden getrakteerd, nam Marjan van Kampen het woord. Zij is voorzitter van Sportvisserij Nederland. Hoewel 60 jaar geen kroonjaar is, had zij toch de moeite genomen om Hengelsportvereniging Westerwolde te komen feliciteren. Dit omdat de vereniging volgens haar uniek in zijn soort is. Zij doelde hierbij met name op de aanleg van de 26 individuele steigers en 1 mindervalidensteiger langs het BL Tijdenskanaal in Bellingwolde in 2023. Het initiatief hiertoe kwam van Hengelsportvereniging Westerwolde. Samen met de anderen hengelsportverenigingen in de regio en door donaties van diverse instanties, kwamen de steigers er. Ze werden op 16 mei 2023, in aanwezigheid van wethouder Saskia Ebbers en Rosetta Kooistra, directeur Sportvisserij Nederland, officieel in gebruik genomen. Mevrouw van Kampen kwam niet met lege handen, ze bracht een tas met hengels voor de jeugd en twee boeken mee.

Vervolgens vertelde Peter Paul Schollema aan de hand van een dia presentatie over de ‘wondere wereld onder water’ in Westerwolde. Over de vissen, zoals de voorn, de paling, de grote modderkruiper, de spiering, de prik, de stekelbaars en de exoot de roofblei, die hier in de wateren voorkomen. Vissen worden gechipt met een akoestische chip, waarvan de signalen door bij o.a. De Bult, Wedde, Veelerveen en Hongerige Wolf geplaatste antennes worden opgevangen. Zo weet men waar de bijvoorbeeld bij Nieuwe Statenzijl gechipte vissen zich bevinden. Ook kunnen zo de palingen worden gevolgd. Bijzonder was dat de signalen van hun chip door Belgische onderzoekers bij de Schelde werden opgevangen. Aanvankelijk dacht men dat de palingen langs Schotland richting de Sargassozee zwommen. Zij blijken dus ook een stuk ‘af te snijden’ door hun route via de Noordzee en de kust bij België te kiezen.

Mede door de twee lezingen was het naast een gezellige- ook een leerzame middag!

Jan Steenhuis bedankte de aanwezigen en sprekers voor hun komst. Hij benadrukte nogmaals dat nieuwe leden, met name jeugdleden, van harte welkom zijn bij de vereniging. Ook vrijwilligers die willen helpen bij het monitoren van vis zijn welkom, aldus de voorzitter.

Foto’s: Jan Glazenburg