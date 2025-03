Iconische Britse supersterren Sugababes en Becky Hill toegevoegd aan indrukwekkende line-up Hullabaloo Festival

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 21 maart, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

HEEL ZACHTE DAG | DIT WEEKEND EEN BUI

Het is ook vandaag vrij zonnig tot zonnig, maar er is van tijd tot tijd ook wat hoge bewolking te zien. Maar helemaal bewolkt wordt het daardoor niet en met de zon gaat de temperatuur stijgen naar een maximum rond 20 graden. Daarbij hebben we een zwakke tot matige wind uit oost tot zuidoost, windkracht 2 tot 4.

Morgen is er een matige tot vrij krachtige wind uit het oosten; windkracht 3 tot 5. Er zijn ook dan zonnige perioden maar later zal het toch bewolkt zijn en mogelijk valt er later in de middag of morgenavond een enkele bui. De maximumtemperatuur is morgen 16 á 17 graden.

Zondag is de kans op enkele buien wat groter en dan is het de meeste tijd ook bewolkt. De wind waait ook dan nog uit het oosten en het wordt zondagmiddag ongeveer 15 graden, maar begin volgende week zakt dat terug naar 11 tot 13 graden want dan waait de wind een tijdje uit het noorden.