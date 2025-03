Onderzoek naar steekincident aan Noorderstationstraat in Groningen

GRONINGEN – De politie doet onderzoek naar een steekincident, wat vandaag in de vroege ochtend aan de Noorderstationstraat in Groningen plaatsvond. Daarbij is een 21-jarige man uit Groningen gewond geraakt.

De melding van het steekincident kwam vanmorgen rond 04:15 bij de politie binnen. Op de Noorderstationstraat kwamen de agenten in contact met het slachtoffer en getuigen. Uit verklaringen bleek dat er mogelijk sprake was van een korte confrontatie en dat het slachtoffer daarna in z’n arm werd gestoken. Het lijkt erop dat het slachtoffer en de verdachte elkaar niet kennen. De verdachte is mogelijk weggerend in de richting van de Ebbingestraat en/of de Noorderplantsoenbuurt.

Getuigen en beelden

De politie doet onderzoek naar het steekincident en is op zoek naar getuigen die meer hebben gezien of gehoord van het incident op de Noorderstationstraat, nabij het station. Ook zijn ze op zoek naar camerabeelden uit de omgeving, waarop rond 04:15 een verdacht persoon te zien is. Die droeg donkere kleding.

Neem contact op

Heeft u tips, informatie of beelden? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

Politie Groningen