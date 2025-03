Sfeervol optreden van Miranda & The Music Boys bij Senioren van Nu Westerwolde

TER APEL – Gistermiddag verzorgden Miranda & The Music Boys een optreden voor Senioren van Nu Westerwolde.

Voorafgaand aan het optreden van Miranda & The Music Boys besprak de waarnemend voorzitter kort de bestuurlijke situatie en de plannen voor de komende activiteiten met de leden. Daaronder o.a. het organiseren van een 1-daagxse busreis in september door Duitsland en een brunch in juni.



Ondanks het prachtige lenteweer was de grote zaal in het Dienstencentrum in Ter Apel goed gevuld. Begrijpelijk, want Miranda en The Music Boys waren al twee keer eerder met veel succes te gast bij de seniorenvereniging. Op veler verzoek waren ze er nu voor de derde keer. Miranda & The Music Boys staan garant voor een zeer veelzijdig en sfeervol optreden en dat was ook nu weer het geval. Met hun grote en gevarieerde repertoire wisten ze ook vandaag weer het publiek te boeien. En zeker bij de bekende evergreens werd volop meegezongen door het dankbare publiek. Kortom, een zeer geslaagd optreden van Miranda & The Music Boys en een fantastische middag voor de leden van Senioren van Nu Westerwolde!

Foto’s: Gerda Boeijing